Jetzt gilt es für den FC 08 Villingen. Am Sonntag steht für die Nullachter das erste Aufstiegsspiel zur Fußball-Regionalliga Südwest auf dem Programm, wenn der Hessenvertreter FC Bayern Alzenau, ab 14 Uhr, seine Visitenkarte im Friedengrund abgibt. Am kommenden Mittwoch (Spielbeginn: 18.30 Uhr) geht es für die Nullachter zum FK Pirmasens.

Nach dem 0:0 im Auftaktspiel der Aufstiegsrunde zwischen Bayern Alzenau und Pirmasens vor 2000 Zuschauern stehen beide Mannschaften unter Druck, denn der Verlierer des Sonntagspiels ist aus dem Rennen. So werden die Nerven eine große Rolle spielen. Diese hatte Alzenaus Mittelfeldregisseur Aret Demir im Spiel gegen Pirmasens in der Schlussphase nicht unter Kontrolle, denn der Spielgestalter des FCA sprang einem Gegenspieler mit beiden Beinen an der Außenlinie in die Parade und sah die rote Karte.

Nullacht-Trainer Jago Maric hat mit seinem Trainerteam die beiden Gegner am Donnerstag unter die Lupe genommen. „Alzenau hat seine Vorteile im spielerischen Bereich und versucht Fußball zu spielen. Pirmasens hingegen baut auf eine stabile Defensive, ist sehr zweikampfstark und versucht mit schnellem Umschaltspiel über die Außenstürmer zum Erfolg zu kommen.“

Chancen sieht der 39-jährige Nullacht-Trainer gegen beide Mannschaften. „Wenn es uns gelingt in diesen beiden Spielen unser Leistungsniveau abzurufen, dann haben wir gegen Alzenau und auch am Mittwoch in Pirmasens unsere Chancen.“ Als kleinen Vorteil sieht Maric das Ergebnis vom Donnerstag für seine Mannschaft. „Alzenau muss gegen uns gewinnen, denn sonst haben sie keine Chance mehr auf den Aufstieg.“

Personell sieht es bei den Nullachtern gut aus, denn bis auf Torjäger Nedzad Plavci, dessen Einsatz, aufgrund eines Zehenbruches, fraglich ist, steht der gesamte Kader zur Verfügung.