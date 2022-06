Vier Schwerverletzte bei Autounfall

Vier schwer verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, zu dem es am Montagnachmittag auf der K 5734 kam. Das teilt die Polizei mit. Gegen 15 Uhr befuhr eine 62-jährige Skoda-Fahrerin die Kreisstraße von Bad Dürrheim kommend in Fahrtrichtung Marbach, als sie mit ihrem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Dacia eines 64-Jährigen.

Ein weiterer nachfolgender Dacia konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß leicht mit dem Skoda zusammen. Sowohl die 62-jährige vermeintliche Unfallverursacherin, als auch ihr 7-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Der 64-jährige Dacia-Fahrer sowie dessen 61-jährige Beifahrerin wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die vier schwer verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst unter Einsatz von drei Rettungshubschraubern in örtliche Kliniken eingeliefert. Die Insassen des nachfolgenden Dacia blieben unverletzt. Die Fahrbahn der K 5734 wurde durch auslaufende Betriebsmittel verunreinigt und musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden.