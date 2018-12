Eine 52-jährige Fahrerin eines VW Golfs hat sich am Freitagabend auf der Fahrt von Bad Dürrheim in Richtung Villingen nach ihrer in den Fußraum heruntergefallenen Brille gebeugt. Dabei verursachte sie nach Angaben der Polizei einen heftigen Unfall mit einem auf der Bundesstraße 33 entgegenkommenden BMW.

Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des BMWs, die 52-jährige aus dem Golf und ihre Mitfahrerin schwer verletzt und mussten in umliegende Kliniken gebracht werden. Die Golf-Fahrerin war an diesem Abend gegen 17.30 Uhr zusammen mit einer 74-jährigen Beifahrerin - von Bad Dürrheim kommend - auf der B 33 in Richtung Villingen unterwegs. Etwa auf halber Strecke zwischen der Abzweigung nach Marbach und der Villinger Gaskugel fiel die Brille der Golf-Fahrerin herunter und landete im Fußraum des Wagens. Als die Frau sich nach unten beugte, um nach ihrer Brille zu greifen, lenkte sie unbemerkt nach links in Richtung Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem BMW zusammen, dessen 24 Jahre junge Fahrerin zusammen mit einer 55-jährigen Beifahrerin in Richtung Bad Dürrheim unterwegs war.

Nach dem heftigen Zusammenstoß wurden beide Autos voneinander abgewiesen. Hierbei kam der BMW von der Straße ab, prallte gegen eine Böschung und blieb erheblich beschädigt im Straßengraben stehen. Der Golf der Unfallverursacherin wurde wieder auf den ursprünglichen Fahrstreifen geschleudert und blieb an einem angrenzenden Straßengraben, ebenfalls erheblich beschädigt stehen. Alle vier Insassen der beiden Autos wurden schwer verletzt. Nach einer Erstbehandlung durch die mit vier Rettungswagen zusammen mit Notärzten eintreffenden Rettungskräfte wurden die vier Frauen in umliegende Kliniken gebracht.

An den beiden beteiligten Wagen entstand nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von rund 26 000 Euro. Verständigte Bei dem Unfall war auch die Feuerwehr Villingen mit drei Fahrzeugen und 16 Mann eingesetzt. Die Unfallstrecke musste bis etwa 20 Uhr gesperrt werden.