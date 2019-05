Vielfältiges Programm am Internationalen Museumstag

Am Sonntag, 19. Mai, feiern die Museen in Deutschland den Internationalen Museumstag unter dem Motto „Museen - Zukunft lebendiger Traditionen“. In seinem Jubiläumsjahr nutzt das Museum Art.Plus diese Gelegenheit, sein Netzwerk an lokalen Kooperationspartnern aufzuzeigen und zusammen mit ihnen ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie zu gestalten. Der Eintritt ins Museum ist ganztägig frei.

Zum Auftakt spielt um 11 Uhr das Streicherensemble und Streicher-Duo der Musikschule Donaueschingen unter der Leitung von Han-Lin Liang und Dorothee Bohn im historischen Spiegelsaal des Museums auf. Das Harfen-Ensemble der Musikschule sowie ein Geigen-Solo unter der Leitung von Marianne Kopp und Miloš Stanković sind um 14.30 Uhr ebenfalls im Spiegelsaal zu hören.

Von 11 bis 16 Uhr bietet das Kinder- und Jugendmuseum Donaueschingen stündlich Workshops zum Thema „Geschwindigkeit“ an. Kunst und Naturwissenschaften finden in dem neuen Sommerworkshop „Gib Gas!“, der an diesem Tag seine Premiere feiert, auf spannende Weise zusammen, so eine Pressemitteilung. Die Workshops starten im Kinder- und Jugendmuseum.

Von 14 bis 17 Uhr wird im Spiegelsaal ein kostenloser Kinderkunst-Workshop unter der Anleitung von Monika Broghammer angeboten, zu dem Kinder jederzeit hinzustoßen und kreativ werden können.

Darüber hinaus findet um 11.30 Uhr eine Familienführung durch die aktuellen Ausstellungen „Vollgas – Full Speed“ und „Emil Kiess“ statt. In dem laut Mitteilung kurzweiligen und leicht verständlichen Rundgang werden nur ausgesuchte Kunstwerke betrachtet und die Sicht der Kinder darauf jener der Erwachsenen gegenübergestellt.

Eine reguläre Führung durch die Ausstellungen findet um 15 Uhr statt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Vor dem Museum bietet der Foodtruck „Karlotte“ ganztägig Köstlichkeiten an.