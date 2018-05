„Vieles passiert auf non-verbaler Ebene“

Auch wenn am kommenden Sonntag erst Halbzeit in der Vesperkirche ist, können die Organisatoren jetzt schon von einem großen Erfolg sprechen: Die Stühle in der Pauluskirche sind nahezu jeden Mittag voll belegt. Doch warum kommen die Menschen überhaupt?

Auch an diesem Mittag platzt der Kirchenraum der Pauluskirche wieder aus allen Nähten. Hähnchenschnitzel mit Gemüse und Kartoffeln – das Mittagessen schmeckt, auch Familie Lücker aus VS-Schwenningen, die seit mehreren Jahren gern gesehener Gast in der Vesperkirche ist. „Es tut einfach gut, sich an einen gedeckten Tisch zu setzen“, meint die Mutter. Zusammen mit Sohn und Ehemann ist sie derzeit jeden Tag in der Pauluskirche anzutreffen. „Es ist eine Entlastung für zu Hause“, fügt sie hinzu. Denn hier wisse sie, dass die Familie auf jeden Fall satt werde. Ihr Mann schätzt die Gespräche, die immer wieder mit anderen Gästen entstünden. „Hier treffen wir auf bekannte Gesichter, die wir unterm Jahr eigentlich nie in Schwenningen sehen.“

Ibrahim aus Syrien ist mit seiner Frau und einer Bekannten in diesem Jahr das erste Mal dabei und richtig begeistert vom Konzept der Vesperkirche. Am liebsten möchte er mithelfen, meint er, doch Zeit finde er keine. „Ich habe nämlich im Februar eine Deutschprüfung“, erzählt Ibrahim dem ganzen Tisch stolz. Und deswegen sei er auch in der Vesperkirche: Um Kontakte zu knüpfen und vielleicht noch kurzfristig einen Deutschlehrer zu finden.

Etwas zurückgezogen sitzt am selben Tisch im hinteren Eck der Kirche ein Ehepaar, das das Treiben beobachtet. Jeden Tag komme sie hierher, meint die Frau, darauf habe sie sich in den letzten Wochen schon lange gefreut. Doch beim Ehepaar kommt es nicht auf die Gespräche an: „Wir freuen uns über eine warme Mahlzeit. Unterhalten möchten wir uns eigentlich gar nicht“, gibt die Frau zu. Trotzdem huscht ein kleines Lächeln über ihr Gesicht, wenn sie in die bunte Menschenmenge blickt.

Menschen wie das Ehepaar gebe es in der Vesperkirche viele, berichtet Karin Ott von der evangelischen Stadtkirche III, die an diesem Tag Ansprechpartnerin für die Gäste ist. „Vieles passiert auf non-verbaler Ebene“, erklärt sie. Nicht nur Gespräche, sondern auch die Atmosphäre machten viel aus. Bereits der Begrüßungsdienst an der Kasse sei wichtig, damit sich die Menschen von Anfang an wohl fühlten. Ihr Kollege Hans-Ulrich Hofmann von der evangelisch-methodistischen Kirche spürt aber auch den Gesprächsbedarf der Gäste. „Manche haben Fragen im technischen Bereich, andere kommen mit finanziellen Problemen“, meint er. Konkrete Antworten gebe es nicht immer, aber oft könne er die Menschen an andere Institutionen weiterleiten, unter anderem die Beratungsstelle der Diakonie.

Sie nutzen die Vesperkirche sowohl zum Mithelfen, als auch zum Kontakteknüpfen, erzählen Brunhilde und Roland Benzing. „Es sind so viele, die wir regelmäßig treffen, egal welchen Alters und aus welcher Schicht“, meint die Besucherin.

Bei manchen Gästen habe sie das Gefühl, dass sie sich im Laufe der Vesperkirchen-Zeit öffnen und von ihren Sorgen erzählen. Wichtig findet das Ehepaar ebenso das Kulturprogramm, das unter anderem mit dem Metal-Konzert auch ein jüngeres Publikum anspricht. „Es ist wichtig, dass die Kirche für junge Menschen offen wird.“

Familie Odetoye aus Nigeria kommt herein und wird von einigen Mitarbeitern herzlich begrüßt. Seit zwei Jahren wohnen sie in Schwenningen, berichten die Eltern. „Wir besuchen die Vesperkirche immer wieder gerne, um die unterschiedlichen deutschen Gerichte kennenzulernen. Wir fühlen uns mittlerweile richtig willkommen.“ (sbo)