Viele Kunden zeigen sich in Krise solidarisch

Aufatmen können auch viele Einzelhändler in Schwenningen: Ab kommenden Montag dürfen auch hier wieder einige Geschäfte ihre Ladentüren öffnen. Doch wie ist es dem Schwenninger Einzelhandel in den vergangenen Wochen ergangen? Einige Inhaber haben uns davon erzählt.

Seit gut fünf Wochen nun beherrscht die Corona-Krise unseren Alltag: Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen, zahlreiche Unternehmen mussten Kurzarbeit anmelden, viele Einzelhändler dürfen ihre Geschäfte gar nicht mehr öffnen. Doch für Letztere geht es ab kommenden Montag endlich wieder bergauf – zumindest für die Geschäfte, die eine maximale Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern haben oder Auto-, Fahrrad- und Buchhandlungen. Denn diese dürfen unter der Einhaltung strenger Auflagen endlich wieder ihre Türen öffnen, was auch viele Schwenninger Einzelhändler erleichtert.

Casa Moda: So auch Birgit Messner, Inhaberin des Casa Moda in VS-Schwenningen. „Für uns war die Krise doppelt so schwer“, erzählt Messner. Sie seien durch die drei Jahre andauernde Marktplatz-Baustelle gewissermaßen schon vorgeschädigt. Bis zu 50 Prozent Umsatzeinbußen habe sie in dieser Zeit gehabt. Dazu kam noch die Eröffnung des zweiten Geschäfts in der Friedrich-Ebert-Straße, die finanziell gestemmt werden musste. Und nun die Corona-Krise: „as ist für uns wirklich eine ganz extreme Situation“ sagt die Inhaberin. Trotz allem haben sie ihre Kunden jedoch nicht im Stich gelassen: „ie muss ich wirklich loben. Viele haben Gutscheine gekauft oder sich von uns eine Kleider-Auswahl herrichten lassen“ erzählt Messner.

Lollipop Kindershop: Ob auch der Lollipop Kindershop ab dem kommenden Montag wieder aufmachen kann, steht noch nicht fest. „Wir müssen uns erst noch darüber schlau machen, welche hygienischen Maßnahmen getroffen werden müssen, um den eigenen Laden wieder eröffnen zu dürfen“, erklärt Amy Müller, Inhaberin des Kindershops. Auch sie seien durch die Marktplatz-Baustelle gebeutelt: „Jetzt lief der Verkauf gerade mal zwei, drei Monate wieder und plötzlich kam diese Coronawelle über uns“, erzählt Müller. Durch den Verkauf von Kinderkleidung haben sie jedoch Glück, weiß die Inhaberin: „Kinder können meist nicht die Sachen vom letzten Jahr nochmal anziehen, weil sie rausgewachsen sind.

Die Bücherstube wird am kommenden Montag auf jeden Fall wieder öffnen, sagt Inhaberin Claudia Seyfried. Sie habe in den vergangenen Wochen einen Bestell- und Lieferservice eingerichtet, der sehr gut angenommen worden sei: „Da waren auch viele Neukunden dabei, die Bücher bei uns bestellt haben. Wir haben das Gefühl, dass die Schwenninger den örtlichen Handel unterstützen wollten“, erzählt die Inhaberin. Die große Solidarität der Bürger freue sie sehr. Dennoch sei der Lieferservice auch ein deutlicher Mehraufwand gewesen: „Man muss ja alle Bücher einzeln verpacken, verschicken oder ausfahren. Das war schon viel Arbeit“, sagt Seyfried. Außerdem habe sie natürlich trotzdem Umsatzeinbußen gehabt, berichtet die Inhaberin.

Auch das Fahrrad-Center Singer darf ab Montag wieder öffnen. Aktuell habe der Fahrradhändler wegen der noch geltenden Corona-Verordnung zwar geschlossen, die Werkstatt sei für Reparaturen allerdings dennoch in den vergangenen Wochen geöffnet gewesen, wie Geschäftsführer Markus Blust berichtet. Außerdem habe das Familienunternehmen über seine Homepage einige Fahrräder verkaufen können, sagt Blust. Durch das schöne Wetter sei der Fahrradhändler zwar ausgelastet gewesen. Allerdings habe auch er hohe Umsatzeinbußen gehabt: „Das war trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. 60 Prozent Umsatzeinbußen hatten wir mindestens. Ich habe aber trotzdem keine Kurzarbeit angemeldet“, sagt der Geschäftsführer.

Happy Hair: Für Friseursalons wird es ab dem Montag noch nicht weitergehen – voraussichtlich ab Anfang Mai dürfen diese erst wieder ihre Türen öffnen. Unfair findet Nadine Jendricke, Inhaberin des FriseurgeschäftsvHappy Hair, das aber nicht: „Ich denke, dass wir Friseure sehr hohe Auflagen bekommen werden. Deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir jetzt zwei Wochen Zeit haben, um uns darauf vorzubereiten“, sagt Jendricke. Ihr sei schon fast klar gewesen, dass Friseursalons noch nicht aufmachen dürfen. Dennoch sei sie froh, wenn das bald wieder der Fall sein wird: „Wenn wir Anfang Mai wieder öffnen dürfen, hatten wir immerhin sechs Wochen geschlossen, das ist schon sehr lang“, findet die Inhaberin. Sie habe auch Hilfe beim Land beantragen müssen, um nicht in eine finanzielle Notlage zu geraten.