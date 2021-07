Viel Spielfreude bei Tuninger Musikern nach langer Corona-Pause

Die musiklose Zeit hat ein Ende – der Musikverein Tuningen greift zum 110-jährigen Jubiläum wieder zu den Instrumenten. Am Freitagabend machten die Tuninger Musikanten auf sich aufmerksam. Weithin war hörbar, dass sie sich auf künftige Auftritte vorbereiten.

Die Probe ist im Außenbereich ohne größere Einschränkungen und ohne Testpflicht möglich, und so konnte sich das Orchester im Vorhof des Probelokals platzieren. Die Musikanten wie auch Dirigent Roland Lange freuten sich riesig, und man spielte etliche Unterhaltungsstücke durch. Das war schon mal ein besonderes Gefühl nach so langer Zeit wieder in der Gemeinschaft zu musizieren, und so mancher Musikant hatte nach kurzer Zeit auch schon mit dem notwendigen Ansatz zu kämpfen. Lange ließ es dann auch ganz locker angehen. Jetzt gilt es, dass man wieder einen guten Klangkörper bilden kann, um dann in eine Konzertvorbereitung starten zu können.

Das Jubiläumsjahreskonzert im November wurde aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit auf das Frühjahr 2022 verschoben.

Eigentlich würde am nächsten Wochenende das traditionelle Hoffest in der Ortsmitte stattfinden und dieses wollte man mit dem 110-jährigen Jubiläum verbinden. Vor zehn Jahren feierte man das 100-Jährige im Industriegebiet, und der Vorsitzende erinnerte in der Probe daran, dass man damals an dem heutigen Probentag bereits schweißtreibend mit dem Festzeltaufbau beschäftigt war.

Aber spurlos will man das jetzige Jubiläum nicht vorbei ziehen lassen, zum Handwerkervesper werden Wurst- und Käseplatten an die Firmen und Familien geliefert. Bereits seit Wochen ist man mit der Vorbereitung beschäftigt, denn diese werden auf speziellen Jubiläumsvesperbrettern mit dem eingebrannten Jubiläumslogo serviert.

Das war insbesondere die Aufgabe von Senior Horst Bieberstein, welcher unterm Strich knapp 500 Holzbretter präparierte. Dass die Tuninger hinter dem Musikverein stehen, war merklich spürbar, und man wurde mit den Bestellungen förmlich überrannt.

Nach dem abgelaufenen Bestellschluss wurden die Erwartungen bei weitem übertroffen, und so muss man diese Woche nochmals eine Vielzahl von Vesperbrettern fertigen. „Mit dem jetzigen Volumen sind wir am Anschlag unserer Möglichkeiten“, sind sich die Musikanten einig, aber mit geschlossener Mannschaftsleistung und dem großen Erfahrungsschatz fürs Festefeiern will man auch dieses meistern. So rollen bereits am nächsten Montag die Fahrzeuge aus, und in Tuningen wird so mancher kleine Handwerker- oder Familienhock mit einem zünftigen Vesper stattfinden.