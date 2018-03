Zufällig entdeckt die junge Aurélie in einer Buchhandlung einen Roman mit dem Titel „Das Lächeln der Frauen“. Die Geschichte scheint nicht nur in ihrem Restaurant zu spielen, sondern auch direkt aus ihrem Leben zu erzählen … Am Mittwoch, 21. März, um 20 Uhr ist die romantische Komödie „Das Lächeln der Frauen“ mit den bekannten TV-Schauspielern Dominique Siassia und Hugo Grimm im Theater am Ring zu sehen.

Es gibt keine Zufälle – davon ist zumindest Aurélie überzeugt, die nach dem Tod ihres Vaters dessen Restaurant übernommen hat. Als sie ein Buch des Autors Robert Miller entdeckt, glaubt sich in ihrem tiefsten Wesen verstanden. Aurélie setzt alles daran, den Mann kennenzulernen, der ihr Leben verändert hat. Doch alle Versuche, mit dem scheuen Autor in Kontakt zu treten, werden von dem grantigen Lektor André Chabanais abgeblockt. Was Aurélie nicht weiß: Hinter dem Autorennamen Robert Miller verbirgt sich André selbst, der dem Verlag sein eigenes Manuskript untergejubelt hat. Und das ist nicht sein einziges Geheimnis.

Mit „Das Lächeln der Frauen“ gelang dem französischen Autor Nicolas Barreau der internationale Durchbruch. Das Buch wurde weltweit über eine Millionen Mal verkauft, in Deutschland hielt sich der Roman 83 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste und 2014 wurde es verfilmt. Im gleichen Jahr feierte das Werk seine Bühnenpremiere und verzaubert auch das Theaterpublikum.