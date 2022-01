Vermisster 75-Jähriger in Villingen tot aufgefunden

Ein seit Montagmorgen vermisster 75-Jähriger aus Villingen ist tot aufgefunden worden, wie die Polizei mitteilt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die am Montagmittag von der Polizei veröffentlichte Suche nach dem 75-jährigen Mann, der seit den frühen Morgenstunden in Villingen vermisst wurde, ist am Montag gegen 15 Uhr beendet worden. Der Vermisste konnte nur noch tot aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann verließ in den frühen Morgenstunden sein Haus, wobei er vermutlich nur mit dünner, dem kalten Wetter nicht angepasster Bekleidung unterwegs war.

Die Polizei fahndete nach dem Mann mit einem Großaufgebot. Unterstützt wurde die Suche von Suchhunden, sogenannten „Maintrailern“, sowie einem Polizeihubschrauber.