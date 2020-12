Eine seit Sonntag in Bräunlingen vermisste Seniorin ist am Montag tot in der Nähe ihres Wohnorts gefunden worden. Dies teilt die Polizei mit.

Die 74-Jährige war zuletzt am Samstag lebend gesehen worden. Eine Pflegerin hatte die Frau als vermisst gemeldet, nachdem sie die Seniorin am Montagmorgen nicht in ihrer Wohnung angetroffen hatte. Die Polizei suchte daraufhin erfolglos mit Mantrailer-Hunden und einem Helikopter nach der Vermissten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.