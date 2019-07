Von Schwäbische Zeitung

Die Entwürfe für den Bau von drei Punkthäusern im Auwiesengelände stehen. Das Konstanzer Architektenbüro Rogg hat den Realisierungswettbewerb gewonnen. Die Stadt erhofft sich von dem jetzt in die nächste Runde gehenden Projekt die Schaffung günstigen Wohnraums.

Nach einem langen Tag stand am Donnerstagabend gegen 20 Uhr der Sieger fest. Dass es so lange gedauert hatte, lag unter anderem an der schwierigen Aufgabe, die das Bewertungsgremium aus Architekten, Technikern, Städteplanern und Stadträten zu bewältigen hatte, wie ...