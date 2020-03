Der verkaufsoffene Sonntag, der am 29. März in VS-Schwenningen hätte stattfinden sollen, fällt aus. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag auf Nachfrage mit. Für die Verantwortlichen beim Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) ist das aufgrund der Corona-Pandemie keine Überraschung.

Nachdem die Stadt Villingen-Schwenningen vor dem Wochenende Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern aufgrund des Coronavirus untersagt hat, überrascht die Nachricht vom Montagvormittag nicht wirklich: Der verkaufsoffene Sonntag in Schwenningen ist abgesagt. Wenige Minuten bevor Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage erklärte, dass selbstverständlich auch der verkaufsoffene Sonntag unter die Allgemeinverfügung der Stadt falle, hatte GVO-Geschäftsstellenleiter Carsten Dörr noch keine offizielle Information. „Noch habe ich keine offizielle Absage. Aber natürlich rechnen wir damit.“ Und so kam es: „Wir kommen mit den Informationen zu Einrichtungen und Veranstaltungen kaum hinterher. Die Kollegen der WTVS (Wirtschaft- und Tourismus-GmbH) sind momentan dran, die Informationen rauszugeben“, erklärte Oxana Brunner.

Für Carsten Dörr ist die Absage der Veranstaltung in der Schwenninger Innenstadt keine Überraschung. „Wir beobachten ja auch, wie mit diesen Veranstaltungen in anderen Städten umgegangen wird. Und gerade der Markt in der Muslen sorgt ja für einen großen Menschenauflauf“, sagt Dörr. Gleichzeitig lobt der GVOGeschäftsstellenleiter das Vorgehen der Stadtverwaltung: „Die Maßnahmen sind absolut sinnvoll. Ich halte es für wichtig, dass die Menschen sensibilisiert werden. Dabei handelt die Verwaltung aus meiner Sicht mit dem nötigen Außenmaß, aber dennoch entschlossen“, betont Carsten Dörr.