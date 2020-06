Ein vielseitiges Programm und eine einmalige Atmosphäre lockte in den vergangenen Jahren zahlreiche Besucher zum Innenhof-Festival. In diesem Sommer muss auf die mehrtägige Veranstaltung im Hof der Villinger Scheuer allerdings verzichtet werden.

Die 32. Runde des beliebten Innenhof-Festivals ist aufgrund der Corona-Krise abgesagt worden. „Angesichts der derzeit geltenden Hygieneverordnung für öffentliche Veranstaltungen ist es leider nicht möglich, das Festival in der gewohnten Form durchzuführen“, teilt Richard Hehn für die Veranstalter mit. An den Wochenenden kamen in der Vergangenheit in der Regel bis zu 400 Besucher zusammen. In Anbetracht der Hygieneauflagen hätten nur 50 Besucher das Festival im Außenbereich besuchen können, innen wären es noch weniger gewesen. „So ist das Festival nicht machbar“, ist sich Hehn sicher. Die vier Vereine, welche das Festival gemeinsam veranstalten (Kulturverein Çaba, Folk-Club, Kommunales Kino Guckloch und Rock Club) haben sich daher entschlossen, das Festival abzusagen und in das nächste Jahr zu verschieben. Vorgemerkt ist hierfür der Zeitraum zwischen dem 27. August und dem 4. September 2021.

Finanzielle Auswirkungen hätte die Absage der Musikveranstaltung für die veranstaltenden Vereine keine, gibt Hehn bekannt. Schließlich werde das Festival ehrenamtlich organisiert. Problematisch sei es jedoch für die geladenen Künstler und Bands, die nun seit mehreren Monaten keine Arbeit mehr hätten und teils kurz vor der Pleite stehen. Für die ehrenamtlichen Helfer sei die Absage nicht überraschend gekommen, erklärt Hehn. Im März habe man zwar noch gehofft, dass das Festival stattfinden könne, aber spätestens vor zwei Wochen, habe es allen so langsam gedämmert. Schade sei es für alle, aber auch die Helfer hätten keine Lust gehabt, den ganzen Abend einen Mundschutz zu tragen.

Das Publikum hätte vor der Bühne nicht tanzen können, die Abstände hätten eingehalten werden müssen. „Das macht keinen Spaß und da kommt auch keine Stimmung auf“, weiß Hehn. Und das sei schließlich ein wesentlicher Bestandteil des Innenhof-Festivals. Das für dieses Jahr geplante Programm soll „soweit es geht“ auf 2021 verschoben werden. „Das wird sicherlich nicht in jedem Fall gehen“, erklärt Hehn.

Schwierig sei es vor allem für die internationalen Musiker, die ihren Auftritt beim Innenhof-Festival in Villingen mit einer Europa-Tour verbunden hätten. „Wir versuchen einen wesentlichen Bestandteil des Programms zu übernehmen“, betont Richard Hehn. Die meisten Künstler hätten schon angekündigt, dass sie auch nächstes Jahr im Hof der Scheuer auftreten wollen. Erwartet hätte das Publikum in diesem Jahr ein gemischtes Programm an Künstlern aus der ganzen Welt, mit dabei wären unter anderem Bands aus den USA und Israel gewesen. „So soll es auch nächstes Jahr sein“, sagt Hehn und hofft auf ein baldiges Ende der Pandemie.