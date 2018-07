Nach der brutalen Tat in VS-Schwenningen gab die Polizei nun Einzelheiten zu den Umständen bekannt. Dringend tatverdächtigt ist ein 26-jähriger Mann, der einen 41-jährigen durch Schläge schwer verletzt haben soll.

Ereignet hatte sich der Übergriff am vergangenen Freitagnachmittag gegen 13 Uhr in einem Kellerraum der leer stehenden Emes-Fabrik in der Bürkstraße. Nach Angaben der Polizei war dort ein 41-Jähriger durch mehrere Schläge mit einem Tatwerkzeug erheblich verletzt worden. Um was für eine Tatwaffe es sich handelt, dazu wollte sich die Polizei nicht näher äußern. Klar ist nur, dass der zunächst unbekannte maskierte junge Mann damit auch auf den Kopf des 41-Jährigen schlug.

Passanten wählten den Notruf

Das Geschehen zwischen Opfer und Täter hatte sich später dann aus dem Fabrikgebäude nach draußen – offenbar in Richtung Mauthepark – verlagert, sodass mehrere Passanten auf die Tat aufmerksam wurden. Sie wählten den Notruf, woraufhin der Rettungsdienst und die Polizei zum dortigen Gelände eilten. In der Zwischenzeit flüchtete der Täter.

Opfer musste notoperiert werden

Das Opfer wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen zunächst von einem Notarzt behandelt, anschließend in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht und dort notoperiert. Wie die Polizei erklärt, befindet sich der Mann trotz der schweren Schläge gegen den Kopf außer Lebensgefahr.

Vermutung: Kampfhund und gefährliche Gegenstände in der Wohnung

Auf die Fährte des vermutlichen Täters gelangten die Beamten die Kriminalpolizei in Villingen auch durch ihn selber. Wie die Polizei erklärt, hatte sich der Mann sowie eine Frau im gleichen Alter bei der Polizei in VS-Schwenningen gemeldet und eingeräumt, dass sie in die Tat involviert waren.

Im Laufe der Ermittlungen gegen den dringend Tatverdächtigen und zu dessen Aufenthalt wurde nach Angaben der Beamten bekannt, dass dieser im Besitz eines Kampfhundes sein und eventuell auch gefährliche Gegenstände bei sich der Wohnung haben soll.

Mann wieder auf freiem Fuß

Aus diesem Grund hatten sich die Beamten dazu entschieden, Spezialeinsatzkräfte der Polizei bei der Festnahme des 26-Jährigen einzusetzen. Diese wurden am Sonntagabend nach VS-Schwenningen geflogen – der Zugriff und die vorläufige Festnahme fanden gegen 22 Uhr statt.

Gefährliche Gegenstände sind laut Mitteilung bei der anschließenden Durchsuchung keine gefunden worden. Bei dem Kampfhund habe es sich um ein Jungtier gehandelt, welches in einem Käfig gehalten wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde gegen den 26-Jährigen Haftbefehl erlassen, dieser sei vorläufig gegen Auflage außer Vollzug gesetzt – der Tatverdächtige ist demnach wieder auf freien Fuß. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind laut Polizei derzeit noch unklar. Die Ermittlungen, auch hinsichtlich der Straftatbestände und ob eventuell ein versuchtes Tötungdelikt vorliegt, dauern noch an.