„Verbrennungsverbot endlich streichen“

183 Bewohner des Villinger Wohngebiets Hammerhalde haben einen offenen Brief an die Stadtverwaltung und den Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen geschrieben. Der Grund: das Thema „Verbrennungsverbot“, das am Mittwoch, 20. Mai, im Gemeinderat behandelt wird. Sie fordern, dass es gestrichen wird.

Am 20. Mai soll, mal wieder, über die Bebauungsplanänderungen für die Wohngebiete Deutenberg, Hammerhalde, Kopsbühl und Wöschhalde im Gemeinderat abgestimmt werden, wobei als einzige Änderung die Streichung des Verbrennungsverbotes von festen und flüssigen Stoffen ansteht, heißt es in dem Brief. Die Unterzeichner bitten den Gemeinderat, jetzt ein für alle Mal dieses unsägliche Verbot der Verbrennung fester und flüssiger Brennstoffe aus dem Bebauungsplan zu streichen. Ihre Begründung: Das Gutachten der Firma iMA Richter & Röckle aus Freiburg, vorgetragen im Gemeinderat am 19. Februar, stelle für alle vier Wohngebiete fest, dass sogar bei der absurden Annahme, alle Haushalte würden ausschließlich mit Holz heizen, die Grenzwerte beim Stickoxid sowie beim Feinstaub eingehalten werden.

Im offen Brief heißt es weiter: „Bei der hier erstmalig eingeführten Größe ,Geruchsbelästigung’ kommt das Gutachten zum Ergebnis, dass hier die höchstens zugelassenen Grenzwerte überschritten werden. Dabei gilt, dass eine Geruchswahrnehmung von sechs Minuten bereits als eine Stunde Geruchsbelästigung gewertet wird. Der Gutachter gab auf Nachfrage im Gemeinderat zu, dass es keine objektive Messmethode für die Geruchsbelastung gebe; man verlasse sich auf die Wahrnehmung mit der Nase – eine sehr subjektive Wahrnehmung, wie wir meinen.“

Auch beim Thema Geruch setze das Gutachten voraus, dass alle Haushalte komplett mit Holz geheizt werden, schreiben die Bewohner weiter. Auf Nachfrage sei erklärt worden, dass das ja schließlich möglich sei, wenn das Verbrennungsverbot für feste Brennstoffe fallen würde. „Das ist eine weltfremde Annahme. Denn wäre es so, dann müsste man sich doch fragen, warum nicht in der ganzen Stadt nur noch mit Holz geheizt wird, zumal das ja überall außer in diesen vier Gebieten möglich ist. Eine Feststellung des Gutachtens über das Heizen mit Holzpellets ist auch nicht nachvollziehbar: Warum soll das Heizen mit Pellets, also gepresster Holzabfall, weniger Geruchsbelastung ergeben als das Heizen mit naturbelassenem, trockenem Stückholz?“, erklären die Unterzeichner.

Und weiter schreiben sie: „Bisher hat die Stadt sich einer Streichung des Verbrennungsverbotes widersetzt mit dem Argument, das sei bei Erstellung der Bebauungspläne aus Gründen des Umweltschutzes so festgelegt worden und nicht, wie wir annehmen, aus Gründen der Gasvermarktung in der damaligen Zeit (1960er- bis 1970er-Jahre). Wenn wirklich der Umweltschutz Grund für das Verbrennungsverbot war, dann muss die Frage erlaubt sein, warum die Stadt in später entwickelten Bebauungsplänen (Steinkirch, Strangen, Kleines Eschle, Schilterhäusle, Welvert und andere) nicht die gleiche Einschränkung aufgenommen hat, zumal das Umweltbewusstsein in den letzten 40 Jahren doch sehr deutlich gewachsen ist?“

Die Bewohner der Hammerhalde erklären weiter: „Wir Unterzeichner halten es für selbstverständlich, alle Vorschriften zum Heizen mit Stückholz zu beachten, das heißt die Kamine und Kachelöfen nach den gültigen Regeln zu bauen beziehungsweise entsprechend anzupassen und nur naturbelassenes, trockenes Holz zu verheizen. In der Bundesimmissionsschutzverordnung für Kleinfeuerungsanlagen von 2010 ist alles geregelt vom Bau bis zur Nutzung, und die Schornsteinfeger sind beauftragt, die Einhaltung dieser Vorschriften zu überwachen. Es ist noch festzuhalten, dass zum überragenden Teil die Kleinfeuerungsanlagen als Zusatzheizung genutzt werden; die hauptsächliche Wärmequelle bleibt nach wie vor Gas. Die Bewohner fassen zusammen: „Aus Umweltschutzgründen hat das Verbrennungsverbot keine Grundlage, wie das Gutachten zeigt. Die Überschreitung der Grenzwerte für Geruchsbelästigung basiert auf völlig weltfremden Voraussetzungen, die in der Realität niemals erreicht werden können. Aus Gründen der Gleichberechtigung ist nicht nachzuvollziehen, warum in einem Gebiet der Stadt mit Holz geheizt werden darf und in anderen nicht, dass es sogar manchmal verschiedene Regelungen innerhalb eines Wohngebietes gibt. Dass das Gutachten sogar die Freigabe zum Heizen mit leichtem Heizöl empfiehlt, und das in Wohngebieten, die alle bisher nur als Hauptbrennstoff Gas hatten, können wir nicht nachvollziehen.“

Schließlich erklären die Bürger: „Wir, die Unterzeichner, allesamt Bewohner im Wohngebiet Hammerhalde, bitten Sie inständig, jetzt endlich diese Frage zu einem Abschluss im Sinne der Gleichbehandlung aller Stadtbewohner zu bringen, und das für alle vier betroffenen Wohngebiete, auch wenn es in der derzeitigen finanziellen Lage schwer fällt, weil die Änderungen natürlich mit Kosten verbunden sind.“