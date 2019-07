Nicht nur designbewussten Bürgern sind sie ein Dorn im Auge: Satellitenschüsseln an Mehrfamilienhäusern. In Villingen-Schwenningen haben die unansehnlichen Rundlinge das Zeug zum echten kommunalpolitischen Aufreger, denn: Sie hängen in aller Seelenruhe, wo sie eigentlich per Bebauungsplan verboten sind.

In dem Thema ist Zunder drin. Und das nicht nur, weil Leute wie Dieter B. voller Argwohn auf den Wildwuchs von Schüsseln an Mehrfamilienhäusern blicken. „Das sieht grauenhaft aus. An jedem Balkon hängt so ein Ding!“, macht der Doppelstädter seinem Ärger, in der Villinger Wöschhalde stehend, Luft. Als er diesen abgelassen hat, hält er wenig später beim Spaziergang in der Oderstraße vor einem besonders exponierten Exemplar an. „Hier sind die Schüsseln verboten! Warum unternimmt die Stadt da nichts?“

Nachgefragt bei der Stadtverwaltung in Villingen-Schwenningen wird schnell klar, dass die Sat-Schüsseln zum neuen und durchaus kostenintensiven Zankapfel des Oberzentrums werden könnten, denn: Die aktuellen Bebauungspläne entsprechen vielfach nicht der aktuellen Rechtssprechung und müssten womöglich kosten- und arbeitsintensiv geändert werden, um wirklich wasserdicht zu sein. Denn Klagen, um Hausbesitzer zur Einhaltung des im Bebauungsplan verankerten Verbots zu zwingen, können derzeit nur scheitern. Der Knackpunkt ist: Bebauungspläne wie der der Wöschhalde stammen beispielsweise aus dem Jahre 1973. Damals war noch keine Rede davon, dass Jahrzehnte später vielfach in der Bundesrepublik Mieter gegen Vermieter erfolgreich klagen würden, weil sie mit dem Verbot von Satellitenschüsseln an ihren Balkonen ihr Grundrecht verletzt sehen. Dieses nämlich spricht jeden Bürger ein Recht auf Information zu.

Nach allen Distanzen landeten privatrechtliche Prozesse – also Verhandlungen von Mietern gegen Vermieter – in dieser Sache schließlich vor dem Bundesgerichtshof. Und der kam zu dem Schluss: Das Grundrecht auf Informationen ist so hoch einzustufen, dass ein Vermieter Satellitenanlagen nicht einfach verbieten darf – denn vor allem ausländische Mitbürger können beispielsweise die Fernsehprogramme mit Nachrichten aus ihrer Heimat oftmals nicht über Kabel, sondern nur über Satellit empfangen. Das Satzungsrecht, in dem in VS die Satellitenanlagen generell ausgeschlossen sind, ist im Vergleich dazu zu niederschwellig.

Bahn frei für Satellitenschüsseln von höchster Stelle also. Vielen Kommunen und Bürgern, die sich um ihr Stadtbild sorgen, in das ein Wildwuchs der Schüsseln so gar nicht passt, sind nun in Sorge. Anfragen oder Klagen bei der Stadt wegen der eigentlich per Bebauungsplan verbotenen, wegen der bundesrechtlichen Situation aber geduldeten Schüsseln in VS gab es bislang noch nicht, stellt Bürgermeister Detlev Bührer dar. Aber er ist sicher: Das könnte einen „Aufschrei“ in VS geben.

Es ist ähnlich wie bei den Verbrennungsverboten, also jener heißen Diskussion in den vergangenen Jahren um die Kachelöfen in Wöschhalde, an Kopsbühl, Deutenberg und Co.. Auch die Satellitenschüsseln könnten sich zum teuren, nervenaufreibenden und vor allem rechtlich sehr schwierigen Thema auswachsen, „wenn man es sauber machen will“, so Bührer, wohl wissend: „Sie können es nur einer Seite recht machen!“

Soll heißen: Entweder Sat-Schüsseln werden schlichtweg erlaubt, oder aber die Kommunalpolitiker müssen sehr dezidierten, kleinteilig und juristisch komplizierte neue Paragraphen für die städtischen Satzungen jener Bebauungspläne ausarbeiten, in welchen die Schüsseln verboten sind, aber derzeit geduldet werden. Ganz genau müsste dann geregelt sein, unter welchen Umständen und an welcher Stelle die Schüsseln angebracht werden dürfen oder eben nicht. Eine Herkulesaufgabe, die juristisch ausgeklügelt sein müsste.

Und nun? „Ich werde es ansprechen im Haus, wir werden überlegen, wie wir damit umgehen“, verspricht Bürgermeister Detlev Bührer und blickt dem möglichen künftigen Zankapfel in vielen Wohngebieten der Doppelstadt schon bange entgegen – mit einem ganz anderen, aber ebenso unguten Gefühl, wie Dieter B. gerade auf die kreisrunden Schandflecke im Wohngebiet schaut.