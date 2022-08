Uwe Spille tritt mit Schauspiel „Im Meer der Generationen“ in Donaueschingen auf

Ein Infotainment Schauspiel von und mit Uwe Spille wird am Donnerstag, 18. August, ab 20 Uhr im KuBa Kulturbahnhof Donaueschingen, Bahnhofstraße 3, aufgeführt. Es steht unter dem Motto „Im Meer der Generationen“

„Baby-Boomer, Traditionalisten, Generation Golf – was früher in Großeltern, Eltern und Kinder unterteilt war, ist unübersichtlich geworden, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Frage stellt sich, wie viele Generationen gibt es, und welcher würde man selbst gerne angehören. Was Menschen über alle Generationen hinweg verbindet, was sie trennt und wie sich der Weg in ein gemeinsames Mehrgenerationen-Erleben gestalten könnte, damit beschäftigt sich das Schauspiel von Spille. Laut Ankündigung manövriert der Künstler sein Publikum dabei informativ, von einem feinen Wind der Ironie vorangetrieben und mittels musikalischer Leuchttürme geleitet, durch das weite Meer der Generationen.