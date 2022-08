Uwe Bartels bietet Radtouren um Villingen an

Uwe Bartels ist ein engagierter Breitensportler, der dem Sport sogar seine Gesundheit verdankt. Nach einem schweren Skiunfall kam er wieder komplett auf die Beine, was ohne seine Fitness, davon ist der 64-Jährige überzeugt, nicht so gut funktioniert hätte. Seine erste Liebe galt dem Wintersport, den er mit Langlauf und Alpin schon als Schüler betrieb. Seit Mitte der 1970er-Jahre bis heute ist er in jedem Winter am Winterberg als Skilehrer anzutreffen und fährt zum eigenen Schneevergnügen so oft es geht in die Alpen.

Als Sommersport entdeckte er als 16-Jähriger parallel dazu das Radfahren. "1. Schritt" hieß ein Radrennen, das der RC Villingen seinerzeit alljährlich in Rietheim für Anfänger veranstaltete. Uwe Bartels nahm mit seinem Peugeot-Zehn-Gang-Rad, das er zur Konfirmation bekommen hatte, daran teil und belegte in seiner Altersklasse sogleich den ersten Platz. Er trat dem Verein bei und bestritt etliche Radrennen. Sein Wunsch nach einem maßgeschneiderten Rennrad blieb indes unerfüllt. Seine Eltern sahen sich angesichts der Wünsche dreier Kinder nicht in der Lage, dafür rund 1300 D-Mark zu berappen.

Sportliche Ambitionen wieder entdeckt

Uwe Bartels kaufte sich stattdessen ein "Mopedle", begann zu rauchen und stellte seine sportlichen Ambitionen ein. Erst nachdem seine vier Kinder flügge geworden waren, entdeckte er sie wieder, legte die Zigaretten weg und begann zu laufen. Sein Ehrgeiz war geweckt, er trat dem Lauftreff Unterkirnach bei und nahm regelmäßig auch Marathons unter die Füße. Seine Bestzeit liegt bei drei Stunden, 19 Minuten.

Auch das Mountainbiken begeisterte ihn, er entdeckte das Rennradfahren neu und betrieb Speed-Inliner. Beim Bräunlinger Laufereignis, beim Schwarzwald-Bike-Marathon in Furtwangen und beim Riderman in Bad Dürrheim stand Uwe Bartels viele Male in der Starterliste. Der Sport war sein Ausgleich zum Beruf und nimmt heute, in der passiven Altersteilzeit, in seinem Leben breiten Raum ein.

Werkzeugmacherlehre bei Fichter-Uhren

In Karlsruhe geboren, kam Bartels als Neunjähriger mit seiner Familie nach Villingen. Sein Vater, ein Bahnbeamter, wurde ins Bahnbetriebswerk versetzt. Nach dem Hauptschulabschluss an der Bickebergschule absolvierte der junge Bartels eine Werkzeugmacherlehre bei Fichter-Uhren. Nach deren Konkurs übernahm ihn die Saba, später Thomsen, wo er, mit einer sechsjährigen Unterbrechung, die er bei der Firma Hebi Formenbau verbrachte, in der Videoentwicklung tätig war und sich bis zum Maschinenbaumechanikermeister und Qualitätsmanager fortbildete. 2006 wechselte er noch einmal zum heutigen Galvanikbetrieb Alberts, ehemals Klaiber und Duraloy, im Vorderen Eckweg.

Nach seinem Unfall fällt ihm das Laufen schwerer als früher

Das Fahrrad spielt heute in Uwe Bartels Leben nach seiner Partnerin, seinen vier Kindern und vier Enkeln die gewichtigste Rolle. Nach seinem Unfall fällt ihm das Laufen schwerer als früher und der Traum vom Triathlon scheiterte am Schwimmen. Durch eine private Sportgruppe, deren Mitglieder sich im Sommer allwöchentlich aufs Rad schwingen und Uwe Bartels dabei als ihren Anführer auserkoren haben, kennt er im Stadtwald und darüber hinaus inzwischen fast jeden Baum und alle Wege.

Daraus entstand die Idee, sich der Tourismusabteilung der Stadt als Mountainbike-Führer anzubieten. Er rannte damit offene Türen ein. In Zusammenarbeit mit dem Forstamt entstand eine 32 Kilometer lange Route mit 340 Höhenmetern vom Germanswald und Stockwald über Unterkirnach bis ins Wieselsbachtal und nach Villingen zurück. Acht Termine wurden festgelegt. Nummer fünf steht am 14. September, Nummer sechs am 28. September und die letzte Fahrt am 19. Oktober an. Treffpunkt ist jeweils um 17.30 Uhr der Osianderplatz. Teilnehmen kann jeder, der sich zutraut, rund drei Stunden lang sportlich zu fahren. Auch Pedelecfahrer sind willkommen.

Rücksicht zwischen Radlern, Wanderern und Spaziergängern gefragt

Der allgemeinen Häme der Radsportler gegenüber den motorisierten Bikern mag sich Uwe Bartels nicht anschließen, wenngleich er das "Muskel-Fahrrad" für sich selbst vorzieht. "Ich bin froh um jeden, der sich in der Natur bewegt", sagt er, und wenn die mit und die ohne elektrischen Antrieb gegenseitige Rücksicht walten lassen, dann sieht er in ihnen eine eingeschworene Gemeinschaft, die das Radfahren zelebriert und dafür so oft es geht das Auto stehenlässt.

Rücksicht ist auch das Stichwort, das ihm zur Konkurrenz zwischen Radlern, Wanderern und Spaziergängern im Wald einfällt. Würden alle Beteiligten aufeinander aufpassen, dann bräuchte man die Zwei-Meter-Regel nicht, die besagt, dass Radler im Stadtwald Wege, die schmaler als zwei Meter messen, gar nicht befahren dürfen. "Doch das sind mitunter die schönsten."