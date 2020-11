Ursache für Brand eines Einfamilienhauses ist weiter unklar

Verkohlte Balken, der Dachstuhl ein Gerippe, an einen Wiedereinzug ist nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Tannheim noch lange nicht zu denken. Die Ursache für den Brand am Wochenende (wir berichteten) ist unklar.

Die Herbstblumen blühen in vielen Farben in dem Vorgarten, auf den sich teils stark zersplitterte Ziegel verteilen. Das Dach gleicht einem kohlrabenschwarzen Gerippe, die Rollläden hängen schief und verbeult in den Fenstern. Das stark zerstörte Einfamilienhaus in der kleinen Straße ist abgesperrt, lediglich ein zutraulicher Kater schleicht über das Grundstück.

In der Nacht auf Sonntag brach, wie berichtet, das Feuer aus, die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Noch gibt es keinerlei Informationen darüber, was zu dem Brand in der kleinen Tannheimer Seitenstraße führte. Möglicherweise wisse man in den nächsten Tagen mehr, wenn die Brandsachverständigen der Versicherung ihre Arbeit aufgenommen haben, erläuterte Dieter Popp, von der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Konstanz. Stand jetzt, sei das Objekt nicht im Fokus von Staatsanwaltschaft und polizeilichen Ermittlungen: Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, hieß es am Montagnachmittag.

„Das zieht sich hin“, so Dieter Popp, „denn so einfach ist das nicht“. Mehr Licht ins Dunkel des Brandes erhofft man sich durch Gespräche mit den Bewohnern, einem älteren Ehepaar und einer weiteren Person. Eines steht jedoch bereits fest: Entstanden sei der Brand im Obergeschoss des Hauses.

Tröstlich wenigstens für das Ehepaar: Dieses, so Ortsvorsteherin Anja Keller, sei bei den Töchtern untergekommen. Und auch eine (Sach-)Spendenaktion sei nicht nötig, reagierte sie auf entsprechende Anfragen.