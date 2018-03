Im vergangenen Jahr war im Sonnenbädle Hochbetrieb. Einmal mehr schätzten die Besucher die Überschaubarkeit des Bades im Gewann Gürgele, in dem seit mehr als 113 Jahren unzählige Menschen ihre ersten Schwimmzüge machten.

Seinen Ruf als Erholungsoase festigte die Bade-Abteilung des Naturheilvereins auch auf Grund engagierter Mitglieder. Vorsitzender Uwe Schondelmaier ist dennoch über jede Unterstützung froh. „Egal ob im Kioskbetrieb, der seit seiner Eröffnung hervorragend läuft, oder in Unterhalt und Wartung des Bades – die Unterstützung ist immer willkommen“, sagte er in der Abteilungsversammlung. 2110 zahlende Besucher im Jahr 2017 sprechen für sich. Die Beliebtheit des Bades ist ungebrochen. „Wir probieren gerne Neues aus, um herauszufinden, was den Gästen gefällt.“

Nach der Auflösung der Tennisabteilung übernahm das Sonnenbädle die Verantwortung für den Unterhalt der angrenzenden Anlage inklusive Sanitärbereich. Dabei stellte der Vorstand bei den Besuchern ein untergeordnetes Interesse für den Tennissport fest. Der Verein verzichtet deshalb auf den kostenintensiven Unterhalt der Plätze. Stattdessen investiert er in die Optimierung des Sonnenbädles. Im Vorjahr erhielt das denkmalgeschützte Badgebäude einen neuen Anstrich, ein neuer Rasentraktor erleichtert den Mähaufwand, und hinter den Tennisanlagen ist der Grundstein für einen Freizeitplatz gelegt, auf dem das Basketballspiel möglich sein soll.

Von den ehemals drei Tennisplätzen wird vorerst einer so umfunktioniert, dass Federball, Indiaca oder ähnliche Spiele möglich sind. Eine unerwartete Wendung nahm die Idee mit dem grünen Klassenzimmer, das in Zukunft nur noch unter Aufsicht geöffnet ist. Es gab ein paar wenige, die ihre Aggressionen am Gebäude auslebten. Eine einwandfreie Qualität hatte im Vorjahr das Badewasser. Noch im laufenden Jahr ist geplant, das Technikgebäude derart zu erweitern, dass eine optimale Aufteilung den Betrieb der Anlage erleichtern wird.