Der Ende Februar im Gemeinderat gefasste Beschluss, Menschen mit Behinderung einen 50-prozentigen Preisnachlass bei dem Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen zu gewähren, geht ihnen nicht weit genug. Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe „Inklusion“ wollen mehr.

Besonders aber ärgert sie, dass das Thema im Gemeinderat offensichtlich kontrovers geführt wurde und bei manchen Räten „Einstellungen aus dem vorigen Jahrhundert“ herrschen. Laut Beschluss müssen Menschen ab einem Grad der Behinderung von 80 bei Veranstaltungen des Kulturamtes nur noch die Hälfte des Eintrittspreises bezahlen. Eine Begleitperson ist, wie bisher, frei, sofern im Behindertenausweis mit einem „B“ vermerkt. Während im Gemeinderat die einen, wie Maria Noce (CDU), den Preisnachlass schon ab Behinderungsgrad 50 einforderten, sprachen andere, wie Bertold Ummenhofer (Freie Wähler) von einer unnötigen Regelung.

Wolfgang E. Mallach kann Letzteres nicht nachvollziehen. Er ist der Sprecher der Selbsthilfegruppe, hat selbst einen Behinderungsgrad von 100, ist aber in der glücklichen Lage, seinen Beruf als Polizeikommissar auszuführen. „Ich bin ein untypisches Beispiel“, weiß er. In der Regel haben Menschen mit Behinderung keine oder nur eine eingeschränkte Möglichkeit, einem Beruf nachzugehen und Geld zu verdienen. Sie sind entweder arbeitslos, wie die Diplom-Betriebswirtin Daniela Hausmann, oder geringfügig beschäftigt, beziehen Hartz IV oder Grundsicherung und können die Teilnahme am kulturellen und sozialen Leben schlichtweg nicht finanzieren. „Uns geht es um einen Nachteilsausgleich für die meisten“ und Nachteile haben schon Menschen mit 50-prozentigem Handicap. „Ab 50 ist man schwerbehindert“, so Mallach.

Auch bei der Abschlussveranstaltung des Caritas-Projektes Smart (“Starke Menschen achten auf richtige Teilhabe“) vor einem Jahr stand am Ende die Erkenntnis, dass „ihnen die selbständige Teilhabe an Bildung und Kultur erschwert und aus eigenen Mitteln nicht möglich“ sei. Zitiert wurde der Artikel 30 der 2009 verabschiedeten UN-Behindertenrechtskonvention: „Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzunehmen und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen wie Theater, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten ... haben“.

Mallach, der sich auch auf Landes- und Bundesebene für die Belange von Menschen mit Handicap einsetzt, weiß, dass es seit 2015 in Baden-Württemberg einen Aktionsplan zur Umsetzung der Konvention gibt, vermisst aber einen „Plan Villingen-Schwenningen“.

Für die Behindertenbeauftragte Beate Bea ist der jetzt gefasste Beschluss immerhin ein Anfang. „In zwei Jahren sehen wir weiter“, sagt sie. Die Politik der kleinen Schritte kennt auch ihre Vorgängerin Christa Lörcher: „Wir haben schon viel erreicht, aber noch keine Chancengleichheit.“.