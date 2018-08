Eine kurze Unaufmerksamkeit ist am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr dem Fahrer eines Sattelzuges teuer zu stehen gekommen.

Der 50-Jährige war mit dem Fahrzeug einer Spedition auf der Bundesstraße 27 von Bad Dürrheim in Richtung Deißlingen unterwegs, als er auf Höhe der Haisch-Tankstelle in VS-Schwenningen aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem tonnenschweren Gefährt in das Bankett geriet. Der Fahrer brachte den Sattelzug nicht mehr unter Kontrolle, überfuhr eine Leitplanke und riss auf seiner Irrfahrt im Grünstreifen mehrere Schilder mit, ehe er auf Höhe der Brücke unter der B 523 schließlich stehen blieb.

Spezialunternehmen muss Sattelzug bergen

Die Zugmaschine wurde bei dem Unfall stark beschädigt und war anschließend nicht mehr fahrbereit, unter anderem riss nach der Kollision mit den Schildern die Windschutzscheibe. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe. Anschließend wurde der Lkw von einem Spezialunternehmen geborgen.

Die Höhe des Sachschadens dürfte bei mehreren 10 000 Euro liegen. Großes Glück hatte derweil der Fahrer, der unverletzt blieb und sich über den glimpflichen Ausgang des Unfalls erleichtert zeigte: „Ich werde gleich nachher beten gehen.“