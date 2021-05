Unfall: Kind flüchtet

Ein Junge ist in Villingen bei Rot über die Straße gelaufen und hat einen Unfall verursacht. Die Polizei informiert über Details und sucht Zeugen. Diesen Unfall mit rund 2000 Euro Schaden verursacht hat das Kind am Donnerstag gegen 15 Uhr an der Kreuzung Wieselsbergstraße/Nordring/Habsburgerring.

Der Junge rannte, so die Polizei, trotz rot geschalteter Fußgängerampel über die Straße. Dort näherte sich ein stadtauswärts fahrender Laster, dessen 56-jähriger Fahrer schnell reagierte und dem Jungen auswich. Dabei verlor der Mann jedoch die Kontrolle über seinen Mercedes Atego und prallte gegen einen Ampelmast.

Das Kind rannte davon, ohne sich um den angerichteten Unfall zu kümmern. Dabei soll es sich laut Polizeiangaben um einen etwa zwölfjährigen Jungen, zirka 1,50 bis 1,60 Meter groß, mit kurzen, glatten, dunklen Haaren, bekleidet mit einem roten Oberteil, gehandelt haben.