Unfall bei Tuningen fordert drei Leichtverletzte

Drei Leichtverletzte und zwei Autos mit Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag, gegen 19.40 Uhr, auf der Bundesstraße 523 an der Auffahrt zur Autobahn 81 ereignet hat. Ein 23 Jahre junger Mann war mit einem Renault Clio aus Richtung Tuttlingen kommend auf der B523 unterwegs. An der Auffahrt auf die A 81 in Richtung Singen bog der junge Renault-Fahrer nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Peugeot 107 einer 26-jährigen Frau. Beide Autos prallten seitlich versetzt frontal ineinander. Sowohl die beiden Fahrer als auch eine im Renault mitfahrende junge Frau verletzten sich leicht und mussten in umliegende Krankenhäuser. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme musste die B 523 kurzfristig gesperrt werden.