Und jetzt sagt Andreas Dobmeier leise „Servus“

Andreas Dobmeier ist eigentlich kein Mann der großen Feiern, in deren Mittelpunkt er stehen will. Doch dieses Mal ist es unausweichlich: Es ist der 6. April 2022 und der Kulturamtsleiter ist am Ende – er hat fertig, tritt in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit ein.

Nun ist er ein Stück (Kultur-)Geschichte von Villingen-Schwenningen. Oberbürgermeister Jürgen Roth weiß nicht so recht, ob das nun ein trauriger oder ein freudiger Anlass ist, den geladene Gäste, Stadträte, Mitarbeiter der Verwaltung und im Freundeskreis Kultur Engagierte im Tonhallen-Foyer gerade erleben. Doch blickt man in Dobmeiers Gesicht – und auch an seine Seite – dann wird klar: Für ihn ist es, unterm Strich, vor allem ein Freudiger. Nun darf er ganz privat, als Zuschauer und Besucher, vor den Bühnen der Stadt die Früchte seines Wirkens ernten. An seiner Seite: seine Lebensgefährtin Noemi Lokodi, „eine wunderbare Frau, die in mein Leben getreten ist“.

Dass Dobmeier einmal die Kultur in VS maßgeblich gestalten würde, war nicht vorhersehbar. Einst studierte er amerikanische Geschichte und Diplomatie in den USA, Politologie in München und französische Sprache und Literatur in Straßburg. Vielleicht war es aber gerade diese Vielfalt, die ihm das nötige Rüstzeug für ein ebenso buntes Kulturprogramm mitgegeben hat.

Der ehemalige Veranstaltungsmanager des Deutschen Theaters in München kam in den 90er Jahren nach Villingen-Schwenningen, „irgendwie“, so Oberbürgermeister Jürgen Roth, hätte die Stadt Villingen-Schwenningen wohl „Glück gehabt“. Dem schlossen sich die fünf Frauen des Kulturbeirats, Ulrike Merkle, Constanze Kaiser, Ulrike Heggen, Katharina Hirt und Birgitta Schäfer mit einem blumigen Gruß und Eberhard Hummel vom Freundeskreis Kultur uneingeschränkt an. Ein „kreativer Gestalter“ mit einer „charmanten bayrischen Resilienz“ zeigte VS wie Kultur geht und jüngst auch, dass diese „zwar nicht systemrelevant aber doch ,humanrelevant’" ist. Und jetzt sagte er – recht leise und unaufgeregt, aber voller Neugier auf das, was das weitere Leben in VS als Privatmann noch für ihn bereithält, „Servus“.

Zum Glück müsse sich Andreas Dobmeier nicht mehr bewerben, denn die Liste seiner Verdienste sprenge jeden Lebenslauf, witzelte OB Jürgen Roth. Die Meilensteine dabei: Nach der Schließung der Jugendmusikschule 2004 gründete er die Musikakademie als Tochtergesellschaft der staatlichen Hochschule für Musik Trossingen – ein innovativer Ansatz, der zum gerne gehörten Erfolgsmodell wurde, übrigens auch als musikalische Umrahmung der Abschiedsfeier. Der gemeinsame Pavillon von Stadt und Landkreis bei der Landesgartenschau 2010 ist vielen in Erinnerung. Und auch das erste Jugendmusikfestival VStival entstand unter seiner Führung.