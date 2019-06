Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch den Hochaltar in der katholischen Kirche St. Johann angezündet. Eine Kirchenbesucherin entdeckte den Brand rechtzeitig und hat so Schlimmeres an dem rund 300 Jahre alten Holzaltar verhindert.

Die Besucherin betrat Polizeiangaben zufolge gegen 18.40 Uhr die Kirche und wunderte sich, dass sämtliche Kerzen entzündet waren und nahm gleichzeitig Brandgeruch wahr. Bei der Nachschau bemerkte die Frau auf dem Altar einen Blumenübertopf, der mit einer Kerze in Brand gesteckt wurde. Das Feuer hatte bereits auf die Holzplatte des Altars übergegriffen.

Geistesgegenwärtig löschte die Frau das Feuer mit Weihwasser. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht beziffert.