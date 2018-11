Ein unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag in einem Pflegeheim im Villinger Kurgebiet gezündelt.

Gegen 14.15 Uhr häufte er brennbares Material um ein Steigrohr neben dem Notausgang, teilt die Polizei mit. Dieses Material zündete er an. Die Rohrummantelung aus Kunststoff und die Isolierung fingen Feuer. Die Flammen wurden rechtzeitig entdeckt, so dass sie von einem Mitarbeiter des Pflegeheims noch selbst gelöscht werden konnten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts der schweren Brandstiftung.