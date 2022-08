Unbekannte werfen ein Absperrgitter auf die Gleise

Unbekannte haben am Donnerstag, gegen 0.15 Uhr, ein in der Erzbergerstraße vor der Diskothek „Expresshalle“ aufgestelltes Absperrgitter gestohlen und dieses am Bahnhof in Schwenningen auf das Gleis 1 geworfen. Ein einfahrender Zug erfasste das Absperrgitter und beschädigte dieses. Das Absperrgitter ist vollkommen unbrauchbar geworden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf eine Höhe von rund 100 Euro. Bislang ist der Polizei nicht bekannt, ob an dem Zug ebenfalls ein Sachschaden entstanden ist. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen handeln. Näheres ist noch nicht bekannt. Personen, die zur betreffenden Zeit Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 / 850 00, zu melden.