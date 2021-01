Unbekannte schießen auf mehrere Vereinsgebäude

Große Schäden haben Unbekannte zwischen Freitag, 8. Januar, und Samstag, 16. Januar, in der Gemeinde Mönchweiler verursacht. Mit einer noch nicht abschließend bestimmten Waffe wurden Fenster und Türen von nicht weniger als fünf Vereinsgebäuden im Bereich des Sportgeländes beschädigt.

Kleine Stahlkugeln schlugen Löcher in Fenster und Türen – für die Vereinsvorstände ganz klar: Hier zählte nur die Freude an der Zerstörung. Betroffen sind die Vereinsgebäude von Reiterverein, Motorradclub, Fußballclub, Eisstockschützen und Tennisclub. Die Verantwortlichen sind über die nächtliche Zerstörungstour entsetzt. Das gleiche gilt natürlich auch für die Gemeindeverwaltung Mönchweiler. Bürgermeister Rudolf Fluck wird seitens der Gemeinde Anzeige erstatten und hofft, dass den Verursachern das Handwerk gelegt werden kann.

Bei der Polizeibehörde sind mittlerweile Anzeigen von drei betroffenen Vereinen eingegangen, sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Villingen unter der Telefonnummer 07721/ 60 10 entgegen.

Der Vorsitzende des Fußballclubs Mönchweiler, Matthias Storz, hat in Abstimmung mit den anderen Vereinen und der Gemeinde Mönchweiler nun die Initiative ergriffen: „Wir haben gemeinsam für Hinweise zur Ergreifung des oder der Täter eine Belohnung von 1500 Euro bereitgestellt.“ Man wünsche sich jetzt natürlich, so Storz, dass Hinweise – auch über Bewegungen auf den Zufahrtsstraßen – aus der Bevölkerung helfen werden, die Vorkommnisse aufzuklären.

Für Bürgermeister Rudolf Fluck ist das Geschehene weit weg von einem Kavaliersdelikt. Er wird einen entsprechenden Aufruf in der Gemeinde veröffentlichen. „Leider ist die Gemeinde für Schäden durch Vandalismus nicht versichert.“ Solche Versicherungen sind erfahrungsgemäß sehr teuer – kein Wunder, nehmen die Delikte doch immer weiter zu. Es sei ja nicht das erste Mal, dass es in Mönchweiler zu Schäden gekommen ist. In so einem Umfang, mit Vorsatz, ist es jedoch ungewöhnlich. „Deshalb hoffe ich, dass die oder der Täter entsprechend bestraft werden.“