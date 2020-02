Umwelt- und Todsünde werden zum Verhängnis

Ein an die Biogasanlage angeschlossener, fahrradfahrender Oberbürgermeister, der mit verbundenen Augen Konservenessen erraten muss: Das ist das Ergebnis des Narrengerichts, dem sich Jürgen Roth am Freitag im Rathaus in VS-Schwenningen stellen musste. Die Narrenrichter verurteilten ihn mit Witz, rhetorischem Geschick und vielen klamaukigen Aktionen.

Schuldig in drei Anklagepunkten: Zum zweiten Mal traten Jens Peter, Stephan Rothfelder und Johannes Hellstern in ihren Paraderollen als Verteidiger, Richter sowie Staatsanwalt im Rathaussaal vor das närrische Publikum, um den Oberbürgermeister für seine Vergehen im vergangenen Jahr an den Pranger zu stellen.

„Narroschwemme“

Immer wieder nehmen die Juristen zusammen mit Narrenpolizist Florian Schütze Bezug zum kommunalpolitischen Geschehen im vergangenen Jahr. Da ist das beschlossene Tauben-Pilotprojekt, mit dem das Stadtoberhaupt die Taubenpopulation in den Griff bekommen will. Doch das ist nicht genug, finden die Schwenninger Juristen, denn indes wachse die Population der Narros in Villingen unermüdlich an. „Diese Narroschwemme ist zur regelrechten Plage geworden“, meint Staatsanwalt Hellstern und stimmt das Lied „Geh’n ma Narros vergiften im Park“ an. Anklagepunkt daher: Verstoß gegen die „Tierseuchenschutzverordnung in der Massentierhaltung“. Die Strafe: Der OB muss beim großen Umzug in Villingen am Dienstag 20 Reissäckchen an jeden Narro verteilen, der ihn strählen will. Nein, vergiften soll Roth die Narros damit zwar nicht – aber aufblähen, bis sie platzen. So zumindest demonstrieren es die Narrrenrichter anhand eines Simpsons-Videos.

Klimanotstand

Da ist zudem der Klimanotstand, der für VS zwar ausgerufen wurde, an dem der OB selber aber nicht aktiv mitwirke, so das Narrengericht. Schließlich benutze er ein Nicht-Hybrid-Dienstfahrzeug, mit dem er nach Hause nach Tuningen komme. „Hier würde man sich wünschen, Du hättest mehr von Ex-Schultes Kubon“, betont Richter Rothfelder. Denn Kubon war stets mit einem Elektro-Auto unterwegs. Doch das alles soll sich noch während der Sitzung ändern: Kurzerhand wird Roth an eine Biogasanlage und somit ans städtische Ökostromnetz angeschlossen, auf ein Fahrrad gesetzt und muss strampeln, was das Zeug hält – natürlich unter Betreuung von zwei Schantle vom „freiwilligen blauen Kreuz“, die regelmäßig seinen Blutdruck messen. „Schultes, wenn Du des ein halbes Jahr machst, dann kannst Du in Zukunft mit dem Rad nach Tuningen fahren“, empfiehlt Staatsanwalt Hellstern.

Die „Performance“ des OBs überzeugt das Narrengericht dennoch nicht. Die Strafe: Jürgen Roth muss am Fasnetssamstag beim Narrensprung mit dem Gefährt der Täfelebuben – ein Leiterwagen, der durch einen Elektromotor angetrieben wird – die Muslen herunterfahren. „Um die Vorteile der E-Mobilität am eigenen Körper zu erfahren, wirst Du diese kleine Spritztour mit (Täfelebub) Peter Hellstern unternehmen“, fügt Verteidiger Peter hinzu.

Leben im Überfluss

Und das ist es noch lange nicht alles für den Oberbürgermeister. Nächstes Vergehen: „Statt zu regieren, lieber schnabulieren, statt für die Stadt zu laufen, lieber Schorle saufen.“ Denn ihm sei zugetragen worden, dass der Schultes seinen Vorlieben – Essen und Trinken – zu gerne nachgibt, berichtet Büttel Florian Schütze. Und das kann auch das Narrengericht bestätigen: Aus dem ursprünglichen hessischen Meister im Bodybuilding, Jürgen Roth, sei ein Mann ohne Muskeln geworden. „Damals hattest Du noch ganz schön was auf dem Pfännle“, meint Richter Rothfelder. „Jetzt hat er’s eher im Pfännle“, fügt Staatsanwalt Hellstern im Hinblick auf Roths Kocheinsatz beim „SWR-Pfännle“ im vergangenen Herbst. Büttel Schütze hat folglich ein paar Gerichte zusammengestellt, die der Angeklagte mit verbundenen Augen testen muss, um seine Schlemmerleidenschaft unter Beweis zu stellen. Von kulinarischen Köstlichkeiten kann hierbei allerdings keine Rede sein: Linsen, weiße Bohnen sowie Sauerkraut werden ihm vorgesetzt – und zwar aus der Konservendose. Doch auch diesmal kann Roth das Gericht nicht überzeugen.

Es folgt Anklagepunkt drei: Völlerei. Die Strafe: Das Stadtoberhaupt muss sich im Sommer mit dem Narrenrat treffen und eine 20-minütige Einheit mit dem Titel „Rank und schlank durch Schultes Hand“ vorbereiten. Auch wenn es eine Milderung obendrauf gibt – zusätzlich darf der OB Würstchen und Bier für alle Teilnehmer mitbringen: So manch ein Narrenrat wird ebenfalls nicht sonderlich erfreut über diesen Auftrag sein. Die Auflösung gibt’s dann beim Narrengericht im nächsten Jahr.