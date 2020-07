Über 1000 Altreifen abtransportiert

Eine umfangreiche Müllansammlung an der Goldenbühlstraße in VS-Villingen gehört der Vergangenheit an. Das zuständige Landratsamt hat die Räumung des Geländes bewirkt.

Nachbarn und Behörden war die wilde Müllablagerung schon lange ein Dorn im Auge, nun ist die Situation im wahrsten Sinne des Wortes bereinigt worden: In der Goldenbühlstraße rückten in den vergangenen Tagen die Entsorger an. Im Mittelpunkt stand dabei der Hinterhof des Gebäudes Goldenbühlstraße 23, in dem zuletzt Verkehrs- und Kriminalpolizei unterkamen. Das Gelände ist schon längere Zeit verwaist und wurde offenbar so zum Ziel von Müllablagerungen.

Ähnlich verhielt es sich mit dem Areal der ehemaligen Euromaster-Filiale, die seit zwei Jahren geschlossen hat. Zu finden waren hier insbesondere ausgediente Reifen, aber auch Sperrmüll und vermehrt ausrangierte Fahrzeuge. „Unser Amt für Abfallwirtschaft hat mit der Immobilienfirma, die das Grundstück vermietet, Kontakt aufgenommen. Offensichtlich sind auf dem Grundstück Umbauarbeiten vorgesehen, die sich verzögert haben“, erklärte hierzu Anfang Juni auf Anfrage Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes. Dieses ist, als untere Abfallrechtsbehörde, für derartige Verstöße auf Privatgeländen, zuständig.

Man habe gegenüber der Vermieterin deutlich gemacht, dass die Abfälle innerhalb von zwei Wochen entsorgt werden müssen. Frank: „Bei der großen Menge an Altreifen und deren relativer Ungefährlichkeit können wir grundsätzlich etwas mehr Zeit zugestehen.“

Am Montag nun konnte das Landratsamt Vollzug melden. Martin Laufer vom Amt für Abfallwirtschaft berichtet, dass das Gelände geräumt wurde. Der Grundstückseigentümer sei ebenfalls vor Ort gewesen – die Fläche werde derzeit als Zwischenlagerung von Fahrzeugen genutzt. Das habe auch die vermehrte Zahl an ausrangierten Autos erklärt, die dort nun stehen bleiben dürfen. Nichts damit zu tun hätten hingegen abgemeldete Fahrzeuge, die hinter der ehemaligen Euromaster-Filiale stehen. „Die Polizei ermittelt hierzu noch“, erklärt Laufer. Erst danach könne eine Entsorgung in die Wege geleitet werden. Erledigt wurde dies bereits für den sonstigen Unrat, der sich auf dem Gelände befand – diesen hat eine Entsorgungsfirma abtransportiert.

„Das waren Wahnsinnsmengen“, berichtet Laufer, denn auch die dortigen Garagen seien „vollgestopft“ gewesen. Allein über 1000 Altreifen seien nun entsorgt worden. Mittlerweile ist der Hinterhof der ehemaligen Polizeiaußenstelle mit Bauzäunen gesichert. So soll gewährleistet werden, dass das Areal zukünftig nicht mehr zur Müllhalde verkommt.