Der MMC-Twirling-Sport-Verein VS richtet am Wochenende, 29. Februar und 1. März, den Baden-Württemberg-Cup und die baden-württembergische Meisterschaft aus. In der Schwenninger Sporthalle am Deutenberg findet das zweite Turnier der Saison 2020 statt. „Wir freuen uns, zahlreiche Besucher aus Nah und Fern dort begrüßen zu dürfen“, so der Verein. Kleine und große Sportlerinnen kämpfen an diesem Wochenende um Spitzenplätze. Im Fokus stehen vor allem die Qualifikationen für die deutschen Meisterschafen im April und als Besonderheit der Saison für die beiden internationalen Turniere (European Cup und Weltmeisterschaft) im Juli und August. Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr.

„Verpassen Sie nicht die Chance, diesen einzigartigen Sport live mitzuerleben und die zuversichtlichen Sportlerinnen aus ihrer Stadt mit anzufeuern“, so der MMC. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt.