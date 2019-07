Vier Turmfalken haben neulich an der Dauchinger Straße das Licht der Welt erblickt. Die Eltern der Vögel suchten sich einen außergewöhnlichen Nistplatz, denn die Eier brüteten sie in einem Blumenkasten am Haus der Gärtnerei Lamprecht aus.

Wie unser Leser Uli Ehrath, der die Entstehung des neuen Lebens bildlich dokumentierte, mitteilte, wollte Gerda Maier von Blumen-Lamprecht vor etwa sechs Wochen den obersten ihrer fünf Blumenkästen auf der Südseite des Hauses bepflanzen. Doch daraus wurde nichts, denn darin lagen Vogeleier. Ihre Recherche ergab, dass die fünf Eier im Blumenkasten wohl die eines Turmfalken seien. In rund zehn Metern Höhe brütete ein Turmfalken-Weibchen dann die Eier aus, sodass jüngst vier Jungvögel schlüpften. Das fünfte Küken habe es nicht geschafft. Die anderen wirken auf den Bildern von Ehrath putzmunter und wachsen von Tag zu Tag.

Die im deutschen Sprachgebrauch übliche Bezeichnung „Turmfalke“ weist darauf hin, dass die Vögel auch menschliche Bauwerke als Brutplatz nutzen und bevorzugt in den obersten Regionen nisten. Längst haben die Tiere auch städtisches Gebiet für sich als Lebensraum entdeckt – wie bei Gerda Maier.