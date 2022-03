Turmfalken und Dohlen finden in VS ein neues Zuhause

Zunächst am Romäusturm in Villingen wurden als erstes Versuchsprojekt Nistmöglichkeiten für Turmfalken und Dohlen installiert. „Diese dienen dem Artenschutz und helfen die Taubenplage einzudämmen, die beiden Raubvogelarten verhindern größtenteils das Nisten der Tauben in der Umgebung“, zeigt die Stadtverwaltung auf. Dieser Versuch sei so erfolgreich verlaufen, dass weitere Nistkästen im ganzen Stadtgebiet angebracht werden.Die Mitarbeiter der Technischen Dienste VS haben dafür im Auftrag des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau 40 Turmfalken- und Dohlennistkästen selbst angefertigt. Diese wurden jetzt in Villingen in den obersten Geschossen von Riettor, Oberem Tor, Bickentor und Kaiserturm sowie in Schwenningen in den Glockentürmchen der Gartenschule und der Stadtbibliothek angebracht.

Von außen seien sie – bis auf die Plattform für die Turmfalken – nicht zu sehen. Die Nistkästen seien im Inneren angebracht, wie es dem natürlichen Habitat der Vögel entspricht, da sie normalerweise in Mauernischen oder Schornsteinen brüten.

Die Standorte werden von Vogelpaten betreut. Auf den öffentlichen Aufruf haben sich acht engagierte Paten gemeldet. Drei oder vier Mal im Jahr schauen diese nach, ob die Nistkästen angenommen wurden und sich der (eventuelle) Nachwuchs entwickelt, informiert die Stadt weiter. Außerdem säubern sie die Kästen alle zwei Jahre. Weitere Standorte für Nistkästen seien in Planung.