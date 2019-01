TSF-Siege durch Renz, Steinert und Katzke

Als die Athleten vor dem dritten Wettkampf der 42. Crosslaufserie Zollern-Schwarzwald noch durch den Schnee vor der Tuninger Sporthalle stapften, waren die Helfer der TG Tuningen dabei, die Laufstrecke zu präparieren. Dies gelang bei der schwierigen Witterung gut. Trotzdem entschied sich der Veranstalter, die Langstrecke um etwa zwei Kilometer zu kürzen.

Mittelstrecke

Den sportlichen Wettstreit mit Gegner und Natur nahmen auf der Mittelstrecke etwa 30 Läuferinnen und Läufer an. Dabei schlug Carsten Renz von den Tuttlinger Sportfreunden (TSF) ein forsches Tempo an, mit dem er das Geschehen in der Runde eins diktierte. Einzig Philipp Kaltenmark (TG Schwenningen) konnte ihm folgen.

In Runde zwei übernahm der Schwenninger die Führung und enteilte der Konkurrenz. Kaltenmark (8:15 Minuten) gewann das Rennen der U 18 vor Jonathan Dunkel (TV Neustadt/9:56) und Luca Müller (13:10) vom TSV Rottweil. Renz rannte als Zweiter über die Ziellinie und holte sich den Tagessieg (8:42) bei den Männern. Lockeren Laufschrittes eilte Ingo Steinert (TSF Tuttlingen/8:52) vor Lukas Waidelich (LG farbtex Nordschwarzwald/9:04) als Sieger in der U 20 über die Ziellinie.

In toller Lauflaune präsentierten sich die Athletinnen der U 18 auf der Mittelstrecke. Larissa Schall von der LG Tuttlingen-Fridingen kam am besten über das schneebedeckte Wiesengelände und gewann den Wettbewerb dieser Altersklasse in 9:27 Minuten vor Charlotta Ressin (9:42) und Lilli Schmitt (beide TSV Rottweil/9:53).

In der Laufentscheidung der Frauen eilte Lea Dehner (ASV Horb/10:30) vor Sophia Pichler (10:51) und Katharina Saat (beide TSV Rottweil/13:09) als Siegerin über die Ziellinie. Über Platz eins in der U 20 konnte sich Laetitia Brotz (TG Schwenningen/11:06) freuen.

Langstrecke

Nach dem Start ließ sich Dominik Sowieja (TSG Heilbronn) auf keine taktischen Spielchen ein. Er rannte seinen Mitstreitern auf und davon, erreichte als Erster das Ziel (21:12 Minuten). Damit gewann er auch das Rennen der Männerklasse. Einen beherzten Lauf zeigte der Oberndorfer Andreas Crivellin über den anspruchsvollen Naturparcour. Nach 23:01 Minuten eilte er als Zweiter über die Ziellinie. Damit gewann er den Lauf der M 35.

Nicht zu bezwingen war in der M 45 Peter Kapitza. Der Läufer von der LG farbtex Nordschwarzwald benötigte für die etwas über sechs Kilometer lange Strecke 25:21 Minuten. Eine wilde Hatz um den Tagessieg entwickelte sich in der M 50. Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach/24:45) siegte vor Christoph Bauer (FSV Schwenningen/25:34) und Michael Pohl (LG farbtex Nordschwarzwald/26:51).

Einen erfolgreichen Laufrhythmus hatte erneut Gerd Haller gefunden. Der Läufer von der SG Schramberg stürmte nach 26:58 Minuten ins Ziel und ließ starke Läufer wie Wolfgang Werner (TG Tuningen/28:11) und Detlef Rohm (TSV Messstetten/30:56) in der M 55 hinter sich. Keine größeren Probleme hatten im ersten Rennen des neuen Jahres Karl-Heinz Buck vom LT Herrenzimmern. Er gewann in der M 60 vor Martin Spang (29:18) von der LG Baar. Gerhard Katzke (TSF Tuttlingen) freundete sich rasch mit der Laufstrecke und den äußeren Bedingungen an. Leichtfüßig eilte er nach 30:08 Minuten als Erster der M 65 über die Ziellinie.

Auf die erste Frau brauchten die Zuschauer im Zielbereich in Tuningen nicht allzu lange zu warten. Wie beim vorherigen Wettbewerb in Tailfingen war es wieder Franziska Netzer (TG Schömberg/28:51), die die Ziellinie in der schnellsten Zeit aller Teilnehmerinnen passierte. Elf Sekunden später beendete Hanna Bächle (LT Unterkirnach) als Siegerin der U 20 ihren Lauf. Ein klasse Rennen machte Maria Schafbuch aus Bad Dürrheim. Sie entschied den Lauf der W 50 nach 29:36 Minuten für sich. Platz zwei ging in dieser Klasse an Heidi Rissler (33:06) von der TG Trossingen.