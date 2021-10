Trotz Stotterstart und Abstiegsgefahr: Sundblad bleibt Trainer der Wild Wings

Der Tabellenletzte der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die Schwenninger Wild Wings, hält nach seinem schwachen Saisonstart an Trainer Niklas Sundblad fest. Es soll aber ein neuer nordamerikanischer Stürmer kommen, um den am Saisonende drohenden Abstieg in die DEL2 zu verhindern.

Neun Spieltage sind in der DEL absolviert: Von möglichen 27 Punkten haben die Wild Wings nur sechs geholt. Die Neckarstädter stehen auf dem letzten Platz, was am Ende den Abstieg in die DEL2 bedeuten würde. Am dritten Spieltag hatte sich Wild-Wings-Sportdirektor Christof Kreutzer noch angewidert abgewendet, als auf der Pressekonferenz nach der 1:2-Niederlage gegen München nach dem „leidenschaftlichem Kampfgeist der Mannschaft“ gefragt wurde. Jeder könne doch sehen, dass die Mannschaft kämpft, ließ Kreutzer damals verlauten.

Sundblad fordert mehr Hingabe – auch wenn es weh tut

Inzwischen sieht aber wohl selbst sein Trainer die Sache etwas anders. Niklas Sunblad meinte nach der 1:3-Pleite gegen Schlusslicht Krefeld: „Wir müssen vor beiden Toren mit mehr Hingabe arbeiten. Das tut zwar weh direkt vor die Tore zu gehen. Wir müssen da aber hin, hungriger vor dem Tor sein.“ Das Problem sei eben, dass man zu wenig Tore schieße. Sundblad: „Da erwarte ich mir von allen Spielern mehr Tore und speziell von den Ausländern, die die Rolle haben, zu treffen.“

Besonders in der Kritik steht Stürmer Patrik Lundh. Der als Topneuzugang angepriesene Schwede hat noch keinen Treffer erzielt und dies, obwohl er viel Eiszeit hat und meist in der ersten Reihe auflief. Lundh scheint dem technisch starken Ken André Olimb nicht wirklich ein Hilfe zu sein, sondern eher der Klotz am Bein. Unterdessen macht sich der Schwenninger Eishockeyspieler des Jahrhunderts, Matthias Hoppe, sorgen um seinen Klub. „Die Play-offs sind Lichtjahre entfernt. Nach der Leistung gegen Krefeld müssen die Wild Wings aufpassen, dass sie nicht absteigen. Kein Aufbauspiel, keine Körpersprache, keine Aggressivität, keine Kreativität, keine Spielzüge“, urteilt er.

SERC-Stürmer Maximilian Hadraschek meinte nach der 2:4-Niederlage am Sonntag in Augsburg: „Wir haben für unsere Besetzung ein relativ gutes Spiel gemacht. Aber klar, wenn man nur mit drei Sturmreihen spielt, sollte man von der Strafbank wegbleiben. Auch war wieder unsere schlechte Chancenverwertung ein Problem. Es nützt aber nichts, jetzt alles Negative herauszukramen, wir müssen positiv bleiben.“

SERC hofft auf drei Rückkehrer und einen baldigen Neuzugang

Die Wild Wings hoffen, dass Maximilian Adam (Unterkörper), Ken André Olimb (Oberkörper) und Alexander Karachun (Unterkörper) zum nächsten Wochenende zurückkehren. Sundblad: „Wir haben mit unserem kleinen Kader in Augsburg gekämpft und alles gegeben. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, uns für die nächsten Spiele vorzubereiten. Wenn wir weiter kämpfen und arbeiten, werden auch die nötigen Siege kommen.“

Die Aufgabe für die Wild Wings werden nicht einfacher, am kommenden Freitag gastieren sie in Köln und am Sonntag empfangen sie Iserlohn. Wild-Wings-Sportdirektor Christof Kreutzer meinte, ob der schwache Saisonstart personelle Konsequenzen im sportlichen Bereich nach sich zieht: „Der Trainer steht für mich nicht zur Debatte. Wir schauen uns aber nach einem neuen Spieler um. Gerade auch weil mit Olimb unser bester Mittelstürmer in Augsburg ausfiel und es nicht sicher ist, ob er am kommenden Wochenende spielen kann.“ Kreutzer hat seinen Blick gen Nordamerika gerichtet. In einer Woche beginnt die nordamerikanische Profiliga (NHL) mit ihrer Saison und jene Akteure, die in den Camps keinen Vertrag für die beste Liga der Welt erhalten, wären dann auf dem Markt. Kreutzer: „Das sind momentan aber vorwiegend junge Spieler, die nicht bereit sind, nach Europa zu kommen. Wir brauchen einen spielerisch starken, kreativen Mann, keinen der in der NHL vierte Reihe spielt.“ Am liebsten wäre es dem SERC, wenn der Neue schon in Köln auflaufen könnte. Kreutzer: „Das wäre der Wunsch des Gedankens. Es ist aber nicht leicht, auch wegen Corona. Ich muss schauen, dass ich einen Spieler bekomme, der durchgeimpft ist. Aber der Tag hat 24 Stunden, mal schauen, was die bringen.“