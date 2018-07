Die einen wollen zuerst Zahlen sehen, die anderen möchten das Zukunftsprojekt gerne direkt mit viel Elan anpacken und gegebenenfalls zwischenjustieren. So oder so: Die Zusammenführung der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen auf dem Mangin-Areal ist das Zukunftsprojekt der Stadt schlechthin.

Nicht verwunderlich ist vor diesem Hintergrund, dass auch Besitzstandsängste damit einher gehen. Konkret formulierte sie Siegfried Heinzmann von der SPD: „Viele Schwenninger sind besorgt, ja, ungehalten, wenn mit dem Mangin-Projekt das Dezernat II aus Schwenningen auszieht.“ Sie fürchteten ein weitgehend leer stehendes Rathaus, in dem nur noch ein Bürgerzentrum beherbergt sei – ein neues Dezernat III, etwa für Bildung und Kultur sollte dort geschaffen werden, empfahl Heinzmann. Und viele Schwenninger finden, so Heinzmann, dass die Leistung Schwenningens als der Stadtbezirk, aus dem das Gros der Gewerbesteuer sprudele, auch anerkannt werden müsse.

Äußerungen wie diese ließen Oberbürgermeister Rupert Kubon wiederum besorgt aufhorchen. „Wir laufen Gefahr, ein solches Vorzeigeprojekt lange zu diskutieren!“ Damit, dass ihm misstraut werde, könne er leben – aber „mit mir haben Sie es hier nur noch ein paar Monate zu tun“, so Kubon. Und er habe nach wie vor ein Interesse daran, „dass diese Verwaltung hier effizient arbeiten kann!“ Hier würden Ängste geschürt und Meinungen verbreitet, die schon beinahe an Fake-News grenzten. Schon von Anfang an und bis heute sei es beispielsweise beschlossene Sache, dass ins Schwenninger Rathaus wieder eine komplette Dienststelle der Verwaltung einziehe.

Auch andere Vorwürfe wies er von sich – er baue sich weder ein Denkmal, noch müsse man bereits mit anderen Kosten rechnen als den von Anfang an prophezeiten. 45,2 Millionen Euro, so teuer sollen die Verwaltungsgebäude auf dem Mangin-Areal nach wie vor werden, so Kubon, auf eine aktuelle, aber zwangsweise noch immer vorläufige Kostenaufstellung verweisend. Damit reagierte er auf Vorwürfe von CDU-Stadtrat Klaus Martin. Dieser war von Projektkosten ausgegangen, die am Ende mindestens 60 Millionen Euro betragen würden – denn auf die 45,2 Millionen Euro müsse man noch die 20-prozentige Kostensteigerung aufschlagen, die sich der Gemeinderat als Puffer für das Projekt selbst auferlegt habe. Und auch die technische Infrastruktur von der Erschließung über Straßen und dergleichen sei schließlich noch nicht in der Kostenberechnung enthalten, so Martin.

Natürlich stünden diesen Kosten auch Einnahmen gegenüber, Sanierungsgelder beispielsweise oder Erlöse von Verkäufen – auch diese wolle er transparent in einer Auflistung sehen. Abgesehen davon fehle der 2016 beschlossene externe Controller noch immer, betonte Martin, obgleich Bürgermeister Bührer ihm entgegen hielt, dass Rainer Temme vom Amt für Stadtentwicklung dieser Projektverantwortliche sei.

Um Transparenz ging es auch Cornelia Kunkis-Becker (Grüne). Sie stehe voll und ganz hinter dem Projekt Mangin und auch hinter der tollen Arbeit von Architekt und Stadtrat Andreas Flöß, der mit der Machbarkeitsstudie und diversen Berechnungen und Planungen beauftragt worden war. Aber auch die Kosten hierfür müssten berücksichtigt werden, ihr fehle die Transparenz über bislang entstandene Kosten, so Kunkis-Becker: „Das gehört alles dazu!“

In eine andere Richtung argumentierte der Fraktionssprecher der Grünen, Joachim von Mirbach, der “verwundert“ auf manche Aussagen seiner Ratskollegen reagierte. „Was wollt Ihr eigentlich noch alles beschließen?!“ Er wolle nun endlich „zu potte kommen, dass hier die nächsten acht Wochen gearbeitet werden kann“, so von Mirbach.

Dass sich der CDU-Gemeinderat Bernd Hezel, wohl wissend, dass er sich damit keine Freunde im Gremium schaffe, wiederholt kritisch über das Mangin-Projekt äußerte, heizte die Diskussion zusätzlich an. Er habe das Fusionspapier zwischen Villingen und Schwenningen noch im Blick, wonach beide Stadtbezirke gleichwertig entwickelt werden sollten. Das stellte er sich offenbar anders vor. „Ich hätte mich noch damit abfinden können, wenn es irgendwo am Hoptbühl gewesen wäre, aber nicht in Unterkirnach oder fast in Unterkirnach“, so Hezel. Es gebe auch in Villingen genügend Plätze, das alte Tonhallen-Areal zum Beispiel.

Bernd Lohmiller von der SPD hatte für solche Argumente nur ein deutliches Kopfschütteln übrig: „Man kann ein Projekt auch zerreden!“