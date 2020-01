Die Kleinkunstreihe kommt zurück aus der Winterpause. Als erste kommt eine der erfolgreichsten Comedy-Shows aus der Schweiz, die Starbugs Comedy Show, zu Besuch. Mit „Crash Boom Bang“ präsentiert das Trio am Freitag, 24. Januar, auf der Bühne im Haus des Bürgers eines seiner erfolgreichsten Programme, Beginn ist um 20 Uhr.

Von New York bis Tokio haben sich die drei Komiker in die Herzen des Publikums gespielt. Ihr neues Programm ist laut Pressemitteilung „erfrischend, verrückt und ungeheuer lustig“, so die Organisatoren der Kleinkunstreihe. Unter der Regie von Nadja Sieger ist ein Spektakel entstanden, das fast ohne Worte auskommt. Nun sind Fabian Berger, Martin Burtscher und Wassilis Reigel mit ihrer Comedy-Show „Crash Boom Bang“ in Deutschland auf Tour.

Die Akteure von Starbugs Comedy spielen mit allem, was ihnen in die Hände kommt. Und das sind nicht nur Klischees. „Wie lebendige Cartoons springen, tanzen und reiten sie durch ihre Sketche und machen dabei vor nichts Halt, außer vor der Pause.“ Die drei Schweizer tanzen auf vielen Hochzeiten, gelegentlich auch mit falschen Damen. Eben noch auf dem Tanzparkett, findet man sich im Wilden Westen.

Karten sind im Haus des Gastes, Telefon 07726/ 66 62 66, sowie bei allen bekannten Vorverkaufstellen des Kultur-Ticket-Verbundes Schwarzwald-Baar-Heuberg oder online unter www.badduerrheim.de erhältlich.

Foto: Starbugs Comedy Foto: Schwarzwälder Bote