33 Jahre lang war Martin Lagrange in VS-Schwenningen als Kinderarzt tätig. Jetzt ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Martin Lagrange wurde 1929 in Berlin geboren, wo er auch aufwuchs. Nach dem Abitur studierte er Medizin.

Er war der zweite Kinderarzt in Schwenningen, praktizierte in der Dauchinger Straße von 1961 bis 1994 und war bei seinen jungen Patienten sehr beliebt. Der vielseitig aktive und musisch veranlagte Mann widmete sich nach einem Herzinfarkt und der Aufgabe seiner Praxis ganz der Kunst und zog von Mühlhausen nach Bad Dürrheim. Er nahm drei Jahre lang Privatunterricht in Ölmalerei bei Kunstmaler Peter Heinzelmann. Seine Abschlussarbeit, eine Kopie der Sixtina von Raffael, befindet sich bis heute im der Kirche St. Georg in Mühlhausen. Es folgten zwei Semester Fernkurs im Zeichnen, vier Semester Fernstudium der ABC-Kunstschule Paris mit Abschlussdiplom. Als Ausbildungsabschluss belegte er ein dreiwöchiges Studium an der Europäischen Akademie in Trier.

In Bad Dürrheim zeigte er 2002 und 2008 bei großen Einzelpräsentationen 190 seiner Werke. Neben der Malerei widmete er sich dem Geigenspiel und dem Tischtennis. In dieser Sportart qualifizierte er sich 2015 für die Teilnahme an der Seniorenweltmeisterschaft in Finnland. Seine größte Leidenschaft blieb die Malerei. Sein unbändiges künstlerisches Schaffen brachte in 23 Jahren fast in jeder Woche ein neues Werk hervor.