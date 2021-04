Trauer um Juschka

Schwenningens Gesellschaft zum Museum von 1834 trauert um den am Freitag vor einer Woche im Kreise der Familie verstorbenen Juristen und Staatswissenschaftler Karl Otto (Carlo) Juschka, der ihr über Jahrzehnte ein kritischer Begleiter in den Sektionen Wirtschaft, Politik und Zeitgeschichte war.

Der Liebe wegen zog der 1927 in Berlin geborene Juschka von der Spree an den Neckar und heiratete 1959 die Diplom-Musiklehrerin Priska Marianne Heckert. Aus der Ehe gingen zwei Töchter, Priska Charlotte und Katja Annina, hervor. Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus beförderte Juschka in zahlreichen Werken, unterstützte vor Ort Ausstellungen, Vorträge, Publikationen und verschloss sich selbst kritischen Stellungnahmen zu seinen Werken nicht – stets ehrlich, offen und lernbereit.