Er war bis 2006 Lehrer für Geschichte, Gemeinschaftskunde und Englisch am Gymnasium am Romäusring und saß fast 30 Jahre lang für die SPD-Fraktion im Gemeinderat. Am vergangenen Freitag ist Bernd Schenkel in der Uniklinik Freiburg im Alter von 75 Jahren einer Herzerkrankung erlegen.

„Mit Bernd Schenkel verliert die SPD-Fraktion nicht nur eine bedeutende Stimme sondern auch einen guten, allseits geschätzten Freund“, schrieb am Sonntag der Fraktionsvorsitzende Edgar Schurr über seinen Stellvertreter.

Bernd Schenkel wurde am 17. Oktober 1941 in München geboren, wuchs in Stuttgart und Gengenbach auf, studierte in München, Berlin, im englischen Exceter sowie in Freiburg und unterrichtete ab 1968 am Villinger Gymnasium. In Erinnerung blieb aus seiner beruflichen Zeit sein ausgeprägtes Engagement, unter anderem in den vielen Geschichts-AGs, in denen er zusammen mit seinen Schülern etliche historische Dokumentationen mit lokalem Bezug erstellte. Schenkel setzte sich immer vor allem für Schwächere ein. Er war 20 Jahre lang Vorsitzender des Mieterschutzbundes VS, Stiftungsrat für den Spitalfonds Villingen, er saß im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft wbg und im Beirat des Freundeskreises städtischer Museen.

Als Mitglied des Gemeinderates von Villingen-Schwenningen befürwortete er mit Kampfgeist ein zentrales Rathaus und setzte sich bis zuletzt vehement für den Bau eines Jugend- und Kulturzentrums ein. Als Mitglied der Bürgerstiftung war er immer da, wenn man ihn brauchte und er schrieb einige geschichtliche Abhandlungen für das Jahrbuch des Geschichts- und Heimatvereins.

Themen Umwelt und Energie spielen eine wichtige Rolle

Die Themen Umwelt und Energie beschäftigten ihn kommunalpolitisch sehr. Er setzte sich für die Förderung von Solar- und Fotovoltaik-Anlagen ein und lebte selbst in einem Haus, das Strom und Wärme aus regenerativen Quellen gewinnt. Auch waren ihm als Mitglied im Verwaltungsausschuss die finanziellen Weichenstellungen und die Positionierung der Doppelstadt als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Region immer wichtig. Bernd Rüdiger Schenkel hinterlässt eine Frau, zwei Töchter und zwei Enkelkinder.