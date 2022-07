Transporter schleift Fußgänger mit

Gefährlicher Vorfall in Tuningen: Am Mittwochabend ist ein Fußgänger von einem Autofahrer mitgeschleift worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er leicht verletzt. Nun ermittelt sie gegen den Autofahrer.

Fußgänger klammert sich an Frontscheibe fest

Was ist passiert? Laut Polizei wollte ein 42-jähriger Fußgänger gegen 20.30 Uhr an der Kalkhofstraße einen heranfahrenden Transporter anhalten. Er winkte dem Fahrer und deutete ihm an, zu stoppen. Der Fahrer des Ford Transit hielt jedoch nicht an, sondern fuhr direkt auf den Fußgänger zu und erfasste ihn. Der Passant klammerte sich an die Frontscheibe des Autos fest, er wurde etwa 50 Meter mitgeschleift.

Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Fahrer des Ford Transit flüchtete anschließend, die Ermittlungen der Polizei gegen ihn laufen.