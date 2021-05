Trainer Pat Cortina muss bei den Wolfsburg Grizzlys gehen

Der Topstürmer der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), Ben Smith, wechselt von Mannheim nach München. Für Pat Cortina kommt Mike Stewart als neuer Trainer nach Wolfsburg. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven spielen Champions League.

Obwohl er mit den Grizzlys Wolfsburg die Vizemeisterschaft holte, muss Coach Cortina, zuvor bei den Schwenninger Wild Wings tätig, bei den Niedersachsen gehen. Grizzlys-Sportmanager Karl-Heinz Fliegauf sagte noch vor Tagen zur Trainerfrage in Wolfsburg: „Als Verantwortlicher für den Sport muss man überlegen, welchen Weg man weitergehen möchte – auch von der Ausrichtung und von der Spielphilosophie her. Dann muss man gucken, ob das für beide Seiten passt.“

Vor Beginn der Play-offs sollen Wolfsburger Führungsspieler bei Cortina vorstellig geworden sein und eine nicht mehr ganz so defensive Spielweise gefordert haben. Der Erfolg gab den Grizzlys samt ihrem Coach dann nach der leichten Systemanpassung Recht, die deutsche Vizemeisterschaft ist aller Ehren wert. Doch nun übernimmt Mike Stewart das Traineramt von Cortina, dessen Vertrag nach zwei Jahren ausgelaufen war. Auch dessen Assistent Petteri Väkiparta erhält kein neues Arbeitspapier in Wolfsburg. „Wir möchten uns ganz herzlich bei Pat für die vergangenen zwei Jahre bedanken. Auch für das Engagement von Petteri während der beiden letzten Jahre möchte ich mich ausdrücklich bedanken“, sagte Grizzlys-Geschäftsführer Fliegauf.

Für Stewart, der einen Zweijahresvertrag bis 2023 erhält, ist Wolfsburg die dritte Trainerstation in der DEL. Von 2015 bis 2019 war der Austro-Kanadier in Augsburg tätig, erreichte in seiner erfolgreichsten Saison mit dem Team das Halbfinale und führte den Klub zudem in die Champions Hockey League. Sein Engagement in Köln 2019/20 endete dagegen noch in der ersten Saison nach der längsten Niederlagenserie in der Clubgeschichte der Haie.

„Mit Mike Stewart bekommen wir einen sehr erfahrenen Coach, der für ein offensives, aggressives Eishockey steht“, erklärte Fliegauf. Ihm zur Seite stehen wird Tyler Haskins, der seinen Vertrag als Assistenztrainer um zwei Jahre verlängert hat. Im Gegensatz zu Cortina, der das Defensiveishockey liebt, steht Stewart für gepflegtes Offensiveishockey.

Die Eisbären Berlin haben nach dem Titelgewinn in der DEL die ersten Personalentscheidungen bestätigt. Nachdem der Vertrag mit Cheftrainer Serge Aubin bereits verlängert wurde, einigten sich die Berliner auch mit Assistenz-Trainer Craig Streu auf eine Vertragsverlängerung. Der 52-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Gerry Fleming wird hingegen ab der kommenden Spielzeit nicht mehr zum Trainerteam gehören.

Darüber hinaus konnten nach Angaben des Klubs die ersten Einigungen mit Spielern bezüglich neuer Verträge erzielt werden. So werden die deutschen Verteidiger Frank Hördler, Jonas Müller, Kai Wissmann und Eric Mik auch weiterhin für die Hauptstädter auflaufen. Der gebürtige Schwenninger Wissmann unterschrieb für drei Jahre, wie auch Müller für drei weitere Saisons bei den Eisbären bleibt. Die Verträge von Hördler und Mik laufen für die Spielzeit 2021/22. Schon länger fix sollen die Deals mit Defender Morgan Ellis (zuletzt Ingolstadt) und Nicholas B. Jensen, dessen DEG-Vertrag Berlin übernommen hat, sein. Zudem bleiben die Stürmer Matt White, Zach Boychuk und Giovanni Fiore jeweils ein weiteres Jahr in Berlin. Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer: „Wir sind sehr glücklich über diese Vertragsverlängerungen.“

Die Eisbären verlassen werden hingegen Mark Olver (soll zu den Kölner Haien wechseln), John Ramage, Kris Foucault, Pierre-Cédric Labrie, Fabian Dietz und Thomas Reichel. Neben McKiernan befinde sich die sportliche Leitung aktuell auch mit Simon Després noch in Gesprächen.

Der EHC Red Bull München hat Angreifer Ben Smith unter Vertrag genommen. Der 32-jährige Smith kam im Sommer 2018 als Kapitän der Toronto Marlies nach Mannheim und avancierte auf Anhieb zum Leistungsträger. In seiner ersten Saison sammelte er (inklusive Playoffs) 49 Scorerpunkte in 66 Spielen, im Vorjahr 45 Punkte in den 52 Spielen der Hauptrunde. In der abgelaufenen Runde war Smith viertbester Scorer der Adler und zudem punktbester Akteur (sechs Punkte in sechs Spielen) in den Play-offs. Zudem diente er nach zwei Spielzeiten mit dem „A“ auf der Brust auch als Kapitän.

Dafür verlängert Verteidiger Sinan Akdag seinen Vertrag bei den Adlern. Der 31-jährige Rosenheimer wechselte 2014 aus Krefeld nach Mannheim. In mittlerweile sieben Spielzeiten absolvierte der deutsche Nationalspieler 383 Erstliga-Pflichtspiele, sammelte dabei 180 Scorerpunkte und wurde mit den Adlern 2015 und 2019 deutscher Meister. „Sinan hat über mehrere Jahre unter Beweis gestellt, dass er zu den solidesten Verteidigern der Liga zählt“, sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Die Fischtown Pinguins haben sich durch den Meistertitel der Eisbären Berlin erstmals für die Champions League (CHL) qualifiziert. Der Klub aus Bremerhaven, der seit 2016 in der DEL spielt, ist das vierte und letzte Team aus Deutschland, das die Qualifikation für die kommende Saison geschafft hat. Zuvor waren bereits die Adler Mannheim und Meister Berlin als jeweiliger Gewinner ihrer Vorrunden-Gruppen sowie der EHC Red Bull München qualifiziert. Voraussichtlich startet die Champions League am 26. August mit der Gruppenphase.