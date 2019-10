Wie geht es bei den krisengeschüttelten Wild Wings weiter? Nach dem 0:4-Offenbarungseid gegen Wolfsburg herrschte am Montag frostiges Schweigen. Bleibt Trainer Thompson tatsächlich im Amt?

Vor zwei Wochen, nach fünf Niederlagen in Folge, gab es Treueschwüre von Geschäftsführer Christoph Sandner für Sportmanager Jürgen Rumrich, der wiederum gab eine Jobgarantie für Trainer Paul Thompson. Nach dem desaströsen 0:4 gegen Wolfsburg am Sonntag wählte Geschäftsführer Sandner, der vor zwei Wochen nichts Negatives bei den Wild Wings feststellen konnte, die U-Boot-Taktik, tauchte ab und war nicht erreichbar. Auch am Montag nicht, dem Vernehmen nach war der Geschäftsführer mit seiner Familie unterwegs.

Rumrich war am Montag ebenfalls nicht zu erreichen, stellte sich aber immerhin am Sonntag der Presse: „Wir sind alle enttäuscht. Die Leistung ist mir unverständlich. Wir müssen das Ganze erst verdauen. Es kann Konsequenzen in allen Richtungen geben. Fest steht aber, dass Paul Thompson am kommenden Freitag gegen Iserlohn definitiv bei uns an der Bande stehen wird.“

Die Fans in der Kurve hatten übrigens nicht „Thompson raus!“, sondern „Rumrich raus!“, skandiert. Mit diesen Rufen konfrontiert, meinte der Sportmanager: „Ich kann es nicht ändern. Letzte Woche haben wir noch 6:1 gegen Mannheim gewonnen. Die Mannschaft ist jetzt gefordert.“ Rumrich weiter: „Paul Thompson macht gutes Training. Er erreicht die Spieler.“ Verteidiger und Neu-Nationalspieler Mirko Sacher meinte zu der Pleite: „Wir trainieren gut, zeigen gute Trainingsleistungen, bringen es aber im Spiel nicht auf das Eis. Der eine oder andere Spieler meint wohl, es kommt im Spiel von alleine.“ Sacher auf die Frage, ob Coach Paul Thompson das Team noch erreicht: „Ich denke, er erreicht die Mannschaft schon noch, manche nehmen es einfach auf die leichte Schulter.“

„Für die Fehler die wir machen, kann der Trainer nichts“, sagt Abwehrspieler Benedikt Brückner. „Wir haben in den Spielen in Augsburg und gegen Wolfsburg zu viele Geschenke verteilt“, so Brückner weiter. Aus den ersten 14 Saisonspielen elf Niederlagen, nur eine der letzten neun Partien gewonnen, Tabellenletzter; die Bilanz spricht nach den Mechanismen des Mannschaftssport für einen Trainerwechsel.

Strahlmeier ausgewechselt

Thompson kämpft freilich um seinen Job. „Selbstverständlich traue ich mir zu, die Mannschaft weiter zu führen“, so der Brite. Er knöpfte sich vielmehr seine vermeintlichen Führungsspieler vor. „Wenn deine Top-Spieler nicht die besten, sondern die schlechtesten sind, kann das nicht sein. Unsere vierte Reihe war noch die beste. Wir haben unglaubliche Fehler gemacht und dumme Strafen gezogen. Wir brauchen auch bessere Torwartleistungen.“ Thompson hatte den schwachen Keeper Dustin Strahlmeier nach dem ersten Drittel beim Stande von 0:3 ausgewechselt. Nach dem Spiel gab es Gerüchte im Stadion, dass Strahlmeier Schwenningen verlassen wolle. „Wer sagt denn so was? Ich habe Vertrag hier“, dementierte Strahlmeier am Montag freilich. Das Klima innerhalb der Mannschaft soll dem Vernehmen nach jedoch auch nicht mehr das beste sein.

Doch wie soll es nun weitergehen? Wird der Trainer tatsächlich gehalten und die Mannschaft in die Pflicht genommen? Wird mit enttäuschenden Akteuren, die die Leistung nicht bringen, wie beispielsweise Kapitän Mark Fraser, der Vertrag aufgelöst? Gesellschafter Michael Werner wollte sich nicht äußern, verwies auf Geschäftsführer Sandner. Der war aber nicht zu erreichen.