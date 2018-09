Ein weiteres Traditionsgeschäft in VS-Schwenningen macht dicht. Manfred und Edith Rasmus schließen Ende Oktober ihren Fahrradladen und verabschieden sich in den Ruhestand.

Über Generationen hinweg waren Manfred und Edith Rasmus die Ansprechpartner in der Stadt, wenn es um Fahrräder ging. Der Name Rasmus steht seit nunmehr 42 Jahren für Zweiräder – erst am Bärenplatz (ab 1976), dann in der Hirschbergstraße (ab 1993) und seit 15 Jahren in der Rottweiler Straße. Sie wird die letzte Station des Familienbetriebs sein, denn das Ehepaar Rasmus geht im kommenden Monat in Rente.

„Mein Mann ist 65 Jahre alt und kann in den Ruhestand gehen“, sagt Edith Rasmus. Sie selbst sei mit 60 Jahren eigentlich noch nicht soweit, aber sie höre trotzdem auf. „Bis ich mein Rentenalter erreicht habe, wäre Manfred schon 72 Jahre.“ Die Zeit bis dahin wollen beide besser und vor allem gemeinsam nutzen. „Wir werden jetzt erst einmal nichts tun“, freut sich die Geschäftsführerin darauf, ihren Cappuccino bald in Ruhe trinken zu können.

Als Ladenbesitzer habe sie die Arbeit nie losgelassen. Das Geschäft sei sechs Tage die Woche geöffnet gewesen, „aber glauben Sie nicht, dass wir am Sonntag nichts für unseren Laden getan hätten“. In der Hochsaison habe Manfred Rasmus sonntags sogar daheim im Wohnzimmer neue Fahrräder zusammengeschraubt, weil während der Öffnungszeiten durch Kundenbetreuung gar keine Zeit dafür gewesen sei, erzählt seine Frau.

Als eine Last habe ihr Mann die Arbeit aber nie empfunden. 45 Jahre lang hat Manfred Rasmus an Fahrrädern geschraubt, insgesamt 50 Jahre lang gearbeitet. „Er war und ist immer mit Leib und Seele dabei“, betont Edith Rasmus und verrät: „Ich musste ihn schon intensiv davon überzeugen, dass es nun Zeit für die Rente ist“, lacht sie. Langweilig werde dem Schaffer aber nicht, verspricht sie. „Ich werde schon Beschäftigung für ihn finden“, sagt die Gattin und schmunzelt.

Mit dem Ruhestand freundet sich das Ehepaar schon seit einiger Zeit an, wenngleich es sich den Eintritt anders vorgestellt hatte. „Seit vier Jahren suchen wir nach einem Nachfolger – leider vergeblich“, erklärt Edith Rasmus. Es habe zwar verschiedene Interessenten gegeben, aber aus unterschiedlichen Gründen hätte es nie gepasst. Mal war es das Geld, mal die fehlende Arbeitskraft. Mangelnde Attraktivität oder zu große Konkurrenz seien dabei aber nie ein Grund gewesen.

Sie habe die Firma Singer nie als Rivalen empfunden. „Wir haben einen guten Draht. Und gegeneinander schaffen bringt keinem Vorteile“, sagt die Inhaberin. Doch alle Wege, sei es über Fachmagazine oder die Industrie- und Handelskammer (IHK), halfen nicht. Und auch wenn Manfred Rasmus die Hoffnung noch nicht so ganz aufgeben will – „vielleicht findet sich ja noch jemand, nachdem es in der Zeitung steht“ –, deutet im Moment alles darauf hin, dass im Fahrradgeschäft an der Rottweiler Straße Ende Oktober die Lichter ausgehen.

Edith Rasmus rechnet zum Ende noch mit der einen oder anderen emotionalen Begegnung. „Wenn unsere Stammkunden vielleicht noch ein letztes Mal kommen und dann die letzte Woche anbricht, wird es bestimmt ein komisches Gefühl sein.“ Gerne hingegen schwelgt sie in Erinnerungen und hat prompt eine Anekdote parat: So war einer der Stammkunden einst in der Bretagne im Urlaub, lieh sich dort für einen Ausflug ein Fahrrad aus und berichtete anschließend mit entsprechendem Bildmaterial – „auf dem Rad war tatsächlich ein Aufkleber von uns“, freut sich Edith Rasmus noch heute.

Auch einen dänischen Touristen, der seinem Sohn „unbedingt“ ein Fahrrad in VS-Schwenningen kaufen musste, wird sie wohl nie vergessen. „Die Familie hieß auch Rasmus.“

Die Erinnerung an das erste eigene Rad bleibt ebenso wie die Narbe am Knie vom ersten Sturz. Fahrrad Rasmus ist Teil vieler persönlicher Geschichten – und ab Ende Oktober auch selbst Geschichte.