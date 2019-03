Bei der Hauptversammlung der Ortsgruppe VS-Schwenningen des Schwarzwaldvereins im Haus der Musik hat der Vorsitzende Steffen W. Esslinger über das umfassende Vereinsgeschehen berichtet. Start war 2018 die traditionelle Kulturfahrt mit Anja Rudolf. Es ging nach Bregenz.

Zum Jahresauftakt fand wieder ein Winterfest im Umweltzentrum statt, das gut besucht war. Ein großes Thema war die Premiere der Afterwork-Wanderungen, ein offener Feierabend-Wandertreff, in Kooperation mit dem Villinger Schwarzwaldverein. Mit 16 Terminen und vielen neuen Gesichtern wurde dieses Angebot sehr gut angenommen. Zusammen mit Vertretern des Albvereins und des BUNDs wird Angelika Mey bei den zuständigen Institutionen in Stuttgart wegen der Gäubahn, die von Süden kommend, in Vaihingen enden soll, einwirken. Angesprochen wurde auch das Thema Schopfelenwald und die gesamten Auswirkungen der Straßenanbindung des Industriegebietes Ost.

Der Hauptverein des Schwarzwaldvereins trifft sich am 6. April in Baiersbronn zur Mitgliederversammlung, in der die Zukunftsszenarien bis 2030 vorgestellt werden. Interessierte sind willkommen. Mit einem Blick in die Zukunft sieht der Vorsitzende den Verein auf einem guten Weg. Renate Kaltenmark trug den Kassenbericht vor. Der Verein hat gut gewirtschaftet und kann ein positives Ergebnis vorweisen. Die Berichte der Fachwarte folgten. Wanderfachwartin Eva Mattes verwies auf 91 Angebote, davon mussten 17 abgesagt werden, meist wegen der Hitzewelle. Eine Woche wurde am Gardasee gewandert und eine Woche Hamburg, das Alte Land und Teile Norddeutschlands, besichtigt.

Bei den einstimmigen Neuwahlen gab es Veränderungen. Uwe Sontowski stellte sich, bisher stellvertretender Fachwart Naturschutz, als Fachwart zur Verfügung. Neu sind der stellvertretende Fachwart Falk Jauch und die Fachwartin Familie, Sarah Esslinger-Dahlmann. Damit verjüngt sich das Durchschnittsalter des Gremiums deutlich. Abschließend gab es eine Vorschau auf die vorgesehenen Wandertage in Gargellen.