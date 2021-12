Toter bei Großbrand in Villingen

Großbrand in der Großherzog-Karl-Straße in Villingen am Mittwochnachmittag. Aus einem eingerüsteten Haus schlagen die Flammen. Der Brand hat sich über mehrere Stockwerke ausgebreitet. Ein Polizeisprecher hat bereits ein Todesopfer bestätigt. Eine andere Person konnte gerettet werden und wurde verletzt ins Klinikum gebracht, heißt es.

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch vor 16 Uhr alarmiert. Bis in die Abendstunden löschten 80 Feuerwehrleute das Feuer.

Die Feuerwehr arbeitete mit zwei Drehleitern, es waren aber auch Einsatzkräfte im brennenden Haus auf der Suche nach weiteren Vermissten. Das Gebiet um die Straße war weiträumig abgesperrt, viele Schaulustige tummelten sich vor Ort. Wer kann, sollte das Gebiet großräumig umfahren oder umgehen. Auch für Fußgänger gibt es kein Durchkommen.

Auch das DRK war mit vielen Kräften im Einsatz. Die Bertholdstraße - eine Hauptverkehrsstraße - war ab 17 Uhr auf unbestimmte Zeit halbseitig gesperrt.

Die Polizei war mit Kriminaldauerdienst, Kriminalinspektion 1 und Kriminaltechnik vor Ort. Die Beamten der Kriminalpolizei versuchen nun herauszufinden, wie es zum Ausbruch des verheerenden Brands kam. Das Haus wird derzeit saniert und ist eingerüstet.