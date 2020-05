Nach dem Fund einer toten Frau in einer Wohnung in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann werde im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt, sagte ein Sprecher am Freitag. Die Beamten ermittelten wegen eines Tötungsdelikts. Die 39-Jährige war am Donnerstag tot in der Wohnung entdeckt worden. Weitere Details - etwa zur Todesursache - nannte die Polizei zunächst nicht.

Die Beamten hoffen jedoch auf Zeugenhinweise. Dabei suchen sie vor allem Menschen, die am Donnerstagvormittag einen Mann gesehen haben, der mit einer roten Tasche oder Tüte in Schwenningen auf dem Weg von der Schramberger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Tasche sei für die weiteren Ermittlungen sehr relevant, hieß es in der Mitteilung.