Der Jugendzeltplatz VS bleibt in diesem Sommer verwaist, denn die beliebten Zeltlager der Pfadfinder müssen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Das hat auch finanzielle Konsequenzen.

In normalen Jahren hat sich auf dem Jugendzeltplatz VS am Friedengrund eine durchschnittliche Belegung von 4500 bis zu 5000 Übernachtungen eingependelt, berichtet Christoph Mittermeier, Vorsitzender der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) Villingen. Doch in diesem Jahr ist alles anders, auf die Zeltlager muss verzichtet werden.

„Dieses Jahr gibt es einen Totalausfall“, erklärt Mittermeier. Bereits über die Pfingstferien, in denen üblicherweise Pfingstlager stattfinden, sei keine Belegung möglich gewesen, da die gemeinsamen sanitären Anlagen nicht den Hygieneanforderungen entsprechen. Auch für den Restsommer ist keine Besserung in Sicht. „Derzeit sind uns laut Bürgeramt bis zu 20 Personen gestattet. Dazu müssten wir aber ein Hygienekonzept erstellen und täglich desinfizieren lassen“, erklärt Mittermeier. Die Kosten würden dabei die Einnahmen bei Weitem übersteigen.

Die zahlreichen Auflagen sorgen laut Mittermeier dafür, dass der Zeltplatz am Friedengrund auch im Sommer leer bleiben wird, auch wenn die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg besagt, dass bei Übernachtungen in fliegenden Bauten, wie beispielsweise Zelten, für die Schlafenszeit von der Abstandsregel abgewichen werden darf. Allerdings soll die Anzahl von Personen, die ein Zelt zur Schlafenszeit gemeinsam nutzt, möglichst gering gehalten werden. Tagsüber gilt es, die Zelte zu lüften und sie nicht zu Aufenthaltszwecken zu nutzen.

Den Jugendzeltplatz VS hatten Gruppen mit bis zu 150 Personen reserviert, doch diesen musste abgesagt werden oder sie haben von sich aus storniert. „Bereits getätigte Anzahlungen bekommen diese Gruppen zurückerstattet“, betont Mittermeier. Durch die fehlenden Belegungen würden in diesem Jahr viele Einnahmen wegfallen, erklärt Stammesleiter Felix Meyer. Aufgrund des Baus eines zusätzlichen Materialschopfs und Mülllagers, das ebenfalls mit Kosten verbunden sei, hätten die fehlenden Einnahmen noch mehr Gewicht.

„Wegen den Bestimmungen haben wir zurzeit auch keine Aktivitäten“, berichtet Meyer. Aufgrund der zahlreichen Vorschriften sei es momentan zu umständlich, sich in den Gruppen unter den Auflagen zu treffen. Vor allem mit den Kindern sei es schwierig, den erforderlichen Mindestabstand einzuhalten. „Wir werden auch bis nach den Sommerferien nichts unternehmen“, erklärt Meyer.

Ähnlich ergeht es dem Verein Christlicher Pfadfinder (VCP) Stamm Schwenningen. „Wegen der weltweiten Pandemie haben sich natürlich auch bei uns sehr viele Dinge sehr plötzlich geändert“, berichtet Junior-Stammesleiter Marius Müller. Die Zeltlager mussten abgesagt werden. Auch ein geplantes Mitarbeiter-Lager in der Schweiz fiel der Corona-Krise zum Opfer.

Die Evangelische Junge Gemeinde Schwenningen (EJGS) habe ein Hygienekonzept zur schrittweisen Öffnung der Jugendarbeit vorgestellt, dem der Kirchengemeinderat grünes Licht erteilte. Vor den Sommerferien konnte unter Einhaltung der Präventionsmaßnahmen und der verpflichtenden Dokumentation der Teilnehmer noch eine Gruppenstunde veranstaltet werden. „Das freut uns natürlich ungemein, obwohl wir auch wissen, welche Verantwortung wir als VCP dafür haben“, meint Müller. Sowohl die Teilnehmenden als auch die Eltern hätten sich froh über das Angebot gezeigt.