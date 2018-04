Selten gesehene Burgervarianten, Kartoffelspieße, einzigartige Maultaschenvarianten und viele Leckereien mehr lockten am Wochenende tausende von Besuchern in die Innenstadt von VS-Schwenningen. Die Neckarstadt war zum wiederholten Mal Etappenort der Street Food Tour, die einzigartige Delikatessen im Fast Food Style bot.

Dank der Standortwahl kamen viele vorbei, die sich ohnehin gerade in der Stadt aufhielten. Andere waren über Werbung auf das Event aufmerksam geworden, bei dem eine spezielle und vielseitige Nouvelle Cuisine im Mittelpunkt stand. Dass die Speisen stets frisch über die Theken gingen, lag auf Grund des Umsatzes auf der Hand. „Wir sind zufällig hier, doch das Event ist absolut cool. Die Vielseitigkeit der Speisen lockt Personen aller Altersgruppen an“, bemerkte Sandra Held. Die Mundelfingerin war mit ihrer Tochter Jule zu Gast. „Was hier abgeht, ist einfach abgefahren und bringt die Besucher in die Stadt“, lacht der Niedereschacher Markus Schnekenburger.

„Die Veranstalter haben die Hygiene absolut im Griff“, lobte er mit Blick auf den Veranstaltungsort, bei dem jede Menge Müllbeutel dafür sorgten, dass der Abfall am richtigen Ort landete. „Uns trieb die Neugier hierher, doch alles ist uns zu hektisch. Unserer Meinung ist das Angebot an Burgern zu dominant“, zog ein älteres Ehepaar aus Mönchweiler ein Fazit. „Absolut top. Der Salat war Spitzenklasse“, urteilten hingegen ein paar Meter weiter Reinhold und Pia Zeidler. Ein weiteres Plus sahen die beiden in der Standortwahl: „Es ist immer gut, wenn in der Innenstadt etwas geboten wird.“

Drei Tage Street Food Tour bedeuten für die Mitarbeiter der Food Trucks drei Tage Hochkonjunktur aber auch Hektik. „Wir legen auf unserer Street Food Tour zum dritten Mal in Schwenningen einen Halt ein und sind von Jahr zu Jahr begeisterter über die Resonanz die wir hier erfahren“, freut sich Veranstaltungsleiterin Judith Mahr mit dem Muslenplatz auf einer idealen Location zu Gast sein zu dürfen. Nach der Premiere auf dem Messegelände vor zwei Jahren und der Veranstaltung auf der Möglingshöhe im Vorjahr toppte die diesjährige Veranstaltung alles. Mit 15 Mitarbeitern war der Veranstalter Interfestevent unter der Leitung von Andreas Birtel in die Neckarstadt gekommen und hatte neben dem Getränkestand auch die Cocktailbar unter seiner Regie angeboten. Alle anderen 28 Food Trucks kamen aus der gesamten Republik mit Schwerpunkt Süddeutschland. Auch sie äußerten sich überaus zufrieden über die Resonanz. (sbo)